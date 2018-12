UBICA BALKANSKOG KRALJA PROSTITUCIJE LIKVIDIRAN U ŠVAJCARSKOJ: Upucali ga u njegovom restoranu, baš kao i Bojkua! Iza ovih zločina krije se krvavi sukob dve makedonske porodice, a evo kako je sve počelo! (VIDEO)

Nepoznati počinilac ispalio je u njega nekoliko hitaca u utorak rano ujutru.

"Čuli smo tri hica, ali opasno je da pričamo o tome, ovde se mafija okuplja", rekao je jedan lokalni meštanin.

Kako prenose mediji, sukob dve rivalske makedonske porodice rezultirao je još jednim ubistvom.

Isrefi se sumnjiči da stoji iza prošlogodišnjeg ubistva Dilavera Bojkua, nekadašnjeg makroa i jednog od glavnih bosova albanske mafije u Evropi.

Međutim, mnogo toga je prethodilo ovim ubistvima. Bojkuov brat, Baškim, nalazi se u zatvoru zbog ubistva Istrefijevog sina i ranjavanja njegovog drugog sina koji danas zbog toga živi sa invaliditetom.

Dilaverov sin Ermin, koji se takođe sumnjiči da je bio umešan u ovaj slučaj, i dalje je u bekstvu.

Pretpostavlja se da je Dilaver ubijen iz osvete. On je, takođe, stradao u svom lokalu u makedonskoj Strugi.

"Svi znaju za sukob ove dve porodice, ali niko ne priča o tome", rekao je jedan meštanin upućen u dešavanja.

Međutim, uprkos krvavim okršajima Bojkua i Istrefija, članovi dve porodice nisu samo neprijatelji, neki su i veoma bliski. Sklopljeno je nekoliko brakova između rivalskih porodica.

"Sve je počelo nekim manjim čarkama kad su bili mladi, a onda je usledila prva smrt 2015. godine kada je ubijen Istrefijev sin u Strugi, a drugi ranjen", naveo je njihov poznanik.

Podsetimo, protiv Dilavera Bojkua je od 1979. do 2001. godine policija podnela čak 17 krivičnih prijava zbog podvođenja na prostituciju, ali je sve do 2003. godine on bio neuhvatljiv.



Američki Federalni istražni biro i Interpol bili su uključeni u istragu njegovih "poslova", koje je vodio iz struškog sela Velešta, u kojem su, do 2006. godine održavane "aukcije" devojaka koje su otimane ili na prevaru regrutovane na Balkanu i državama bivšeg SSSR-a.

Bojku je navodno kontrolisao dva glavna ilegalna pravca za transport devojaka i žena, naročito iz Moldavije, Rumunije i Ukrajine.

Jedan je išao iz Bugarske, a drugi iz Albanije. Oba kanala su završavala u njegovom rodnom selu Velešta, koje je važilo za mesto sa najvećim brojem prostitutki u Makedoniji. Makedonska policija je svojevremeno procenila da je Bojku posredovao u prodaji oko 3.000 žena.

