NAJOZLOGLAŠENIJI PLAĆENI UBICA OTKRIVA KAKO JE OBORIO AVION ZA ESKOBARA: Na neverovatan način su uneli bombu, ali njihova meta je čudom preživela! (VIDEO)

Don Pablo. #pablito #pabloescobargaviria #donpablo #elpatron #pabloemilioescobargaviria #pabloescobar #daddy #king #kingpabloescobar #colombiaking #medellin #narcos

A post shared by Pablo Emilio Escobar Gaviria (@p.escobartr) on Oct 12, 2018 at 3:19am PDT