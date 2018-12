MISTERIJA ČOVEKA SA CRNIM KIŠOBRANOM: Dan kad su ubili Kenedija bio je sunčan, a pucanj se začuo BAŠ TRENU KAD SE ON POJAVIO! Evo ko je tajanstveni muškarac! (VIDEO)

Ima teorija zavera koje su gotovo postale opšte mesto u istorjij, a posebno su to one koje se vežu uz život i smrt američkog predsednika Džona Kenedija

Retko koji događaj je stvorio toliko teorija zavera kao ubistvo Kenedija.

Od atentata je prošlo više od pola veka, ali je javnost i dalje fascinirana. Iako je godinu dana nakon atentata komisija zaključila da je predsednika ubio Li Harvi Osvald koji je delovao sam, skoro niko u to nije uveren.

Do današnjeg dana nema definitivnog odgovora na to pitanje - da li je Osvald 22. novembra 1963. godine delovao sam ili ne? Još tri istrage usledile su 1968, 1975, i 1978-79, ali nijedna nije stala na put teorijama zavere.

Na kraju je i formalni zaključak taj da je velika šansa da Osvald nije delovao sam i da postoji velika "zavera", ali nikada nije otkriveno ko je tačno iza nje - Kubanci, CIA, vanzemaljci, njegova supruga, Rusi ili neko treći. Je li pucala jedna osoba ili njih više, je li Osvald bio žrtveno janje?

Osim što na te teme postoje knjige, filmovi i posebni simpozijumi, a interes i fascinacija ne jenjava ni u novom mileniju. Čak 70 odsto Amerikanaca uvereno je da Osvald nije delovao sam i kako je reč o zaveri, kaže anketa iz 2003.

I danas se raspravlja o takozvanom "čoveku s kišobranom". Usprkos tome što je 22. novembra bio prekrasan, sunčan dan, na trgu u teksaškom gradu Dalasu je stajao muškarac s velikim crnim kišobranom.

Ono što je već samo po sebi neobično jeste to što je kišobran otvorio nekoliko sekundi pre no što je Kenedi upucan. Je li on sačesnik, je li nekome davao signale. Je li kišobran bio oružje. Mnogo je pitanja, gotovo ništa odgovora.

U kratkom dokumentarcu Erola Morisa pod naslovom "Čovek sa kišobranom" ("The Umbrella Man") istražila Džosija Tompson kaže: "Jedina osoba u Dalasu pod kišobraniom pored automobila u trenutku kada je predsednik upucan. Kako to objasniti", kaže.

Prošlo je punih 15 godina od kada se Lui Stiven Vit, odnosno tzv. "čovek kišobran", dobrovoljno javio i svedočio pred komisijom u senatu. Rekao je da je kišobran bio zapravo protest protiv Kenedijevog oca, koji je bio američki ambasador u Velikoj Britaniji kasnih tridesetih. Vit je naime aludirao da je Kenedijev otac podržavao pomirljivo delovanje prema nacistima.

Britanski premijer je uvek sa sobom imao veliki crni kišobran, to je bio njegov zaštitni znak, ali zbog njegovih postupaka i ustupaka prema Nacistima postao je i znak za slabost. Kaže kako je to bio razlog što je imao veliki crni kišobran, i da je to na kraju ispao "loš vic".

