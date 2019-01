ONE KRIJU NAJVEĆE TAJNE KOSMOSA?! Bele rupe u svemiru mogle bi da objasne misterije univerzuma

Ukoliko zaista postoje takve "bele rupe", kako ih nazivaju, one bi, piše sajt Mader nejčer netvork (Mother Nature Network), mogle da objasne najveće misterije univerzuma.

Crne rupe su, podseća se u tekstu, mesta u kome je prostor-vreme beskonačno zakrivljeno, i gde je gravitacija toliko jaka da čak ni svetlost ne može da joj pobegne.



Kada materija upadne u crnu rupu, ona bude zdrobljena do tačke da je toliko zbijena da nijedna teorija ni ne zna kako da opiše šta se tu događa.

"Ako igde u kosmosu ne postoji izlaz, to je u središtu crne rupe. Ili smo barem tako mislili", navodi MNN pozivajući se na pisanje magazina Nju Sajentist.



U tom smislu, ukazuje se u tekstu, bele rupe u osnovi predstavljaju suprotnost crnim rupama.

"Dok crna rupa ima horizont događaja koji, ako se pređe, predstavlja tačku bez povratka, bela rupa ima horizont koji, suprotno tome, obeležava tačku kojoj se ne može prići. Horizont bele rupe je toliko odbojan da čak ni svetlost ne može da uđe", navodi se u tekstu.



Štavise, ističe se, crne i bele rupe su inverzije jednih drugih u vremenu - bela rupa je u osnovi budućnost crne rupe, a crna rupa je prošlost bele rupe. One su prave suprotnosti jedna drugoj u skoro svakom smislu.

Ipak, napominje sajt, postoji jedan mali problem sa teorijom belih rupa - niko nije nikada video bar jednu, što je čudno, imajući u vidu da bi trebalo da budu jedne od najsvetlijih objekata u univerzumu zbog energije koja se izbacuje iz njih.

S druge strane, crne rupe je nemoguće videti, ali poznato je da ih je mnogo u svemiru.

"Suprotno tome, bele rupe bi trebalo da budu svetlosni signali na noćnom nebu. A ipak, ništa od toga”, navodi MNN.



I to je, istice, dovoljan razlog da u njihovo postojanje posumnjaju mnogi astrofizicari.



Međutim, naglašava MNN, ne treba izgubiti iz vida da su mnogi nekada bili skeptični i u vezi sa postojanjem crnih rupa.

Kao jedan od razloga za veru u postojanje belih rupa MNN navodi da su one teoretski pogodne.



"Teoretska mogućnost belih rupa je zapravo predviđena Ajnštajnovom teorijom relativiteta. Zapravo, bele rupe su upravo rešenje jednačina te teorije", navodi se u tekstu.



Tako da, kako se ističe, ako bele rupe postoje, to bi pomoglo naučnicima da objasne mnoge misterije koje i dalje postoje u vezi sa crnim rupama.



Bele rupe bi, čak, mogle da prosvetle naučnike kada je reč o najvećoj misteriji svih vremena - poreklu kosmosa.

"One bi pružile alternativni model teoriji Velikog praska, sugerišući da je univerzum mogao da nastane iz prethodne faze urušavanja obrnutog univerzuma. Bili bismo na kraju bele rupe nekada masivne crne rupe", objašnjava MNN.



Međutim, dok se ne otkrije bar jedna od tih belih rupa, najverovatnije je da one ostanu samo teoretski kuriozitet.



MNN, ipak, napominje da postoje neki kandidati, a kao primer navodi da su naučnici nedavno otkriveni misteriozne brze radio impulse koji potiču iz dubine svemira, a koji su do sada izmicali objašnjenju.



"Moguće je da su ti moćni impulsi zraci iz belih rupa. To je samo pretpostavka u ovom trenutku, ali je potencijalni trag. Jedini način da zauista saznamo je da nastavimo da posmatramo", zaključuje portal MNN.

