ESKOBAROV UBICA JE ZVEZDA U KOLUMBIJI: Popaj je mučio i ubio stotine ljudi, a tako ga vole da hoće da se kandiduje za PREDSEDNIKA! (VIDEO)

On je odrobijao 23 godine zbog terorizma, ubijanja i mučenja stotina ljudi sredinom 80-ih godina prošlog veka, u vreme Eskobarove neprikosnovene vladavine.

"Da mi je Eskobar naredio da ubijem rođenog oca zato što šteti našoj organizaciji ili meni, ubio bih ga", kaže on i dan danas.

Popaj je lično ubio više od 250 ljudi i organizovao 2.500 ubistava tokom Eskobarovog rata s kolumbijskom vladom. Njegova organizacija, kartel Medeljin, ubila je 50.000 ljudi.

"Ja sam profesionalni ubica. Ubijam za pare. Ali ubijao sam i iz ljubavi i poštovanja prema Pablu Eskobaru. Svaki od nas ubio bi po 5-6, pa i 12 ljudi dnevno. S lakoćom ubijam i postavljam bombe. Ja sam ekspert u terorizmu, kidnapovanju ljudi i svim zločinima", kaže on.

Njegove žrtve i njihove porodice žive takođe u Medeljinu i nije im drago što taj notorni ubica slobodno šeta.

"Meni je apsolutno strašno što taj čovek šeta ulicama, to me plaši", kaže Angela Zuluaga, ćerka sudije kog je ubio Popaj.

"Bila sam potpuno funkcionalna osoba, sa svim udovima, a više nemam ruku", dodaje Rosalba Barijentos, policajka koja je preživela Popajev napad.

Ali ovaj ubica se ne plaši odmazde.

"Slobodno hodam ulicama bez imalo straha da će me ubiti. To je u Božjim rukama, a štite me i moćni prijatelji", kaže on.

Posle 23 godine robije, Velaskez je postao slavna ličnost. Vodi blog, piše knjige, glumi na filmu i na televiziji.

Sad planira da se kandiduje za predsednika.

