SVAKA ČAST! Vlasti u Trstu oduševile Srbe! Ispoštovali pravoslavni Božić kao niko! (VIDEO)

Dekoracije na glavnim gradskim trgovima u ulicama u Trstu ostaće do 15 januara umesto da se skinu 7. januara, kao i svake godine do sada.

Ovu odluku doneli su opštinska vlast i gradonačelnik Trsta, Roberto di Pjaca, u znak pažnje i poštovanja prema srpskoj zajednici, koja po julijanskom kalendaru Božić slavi 7, a Novu godinu 14. januara, a posle razgovora sa portparolom Srpske verske zajednice, ocem Raškom Radovićem.

"Veoma smo zadovoljni odlukom tršćanske opštinske vlasti, a posebno odlukom gradonačelnika. To pokazuje da Trst održava svoju predivnu fizionomiju multireligijskog, multietničkog i multikulturalnog grada", rekao je otac Raško i dodao: "Mi smo to radili u prošlosti i to radimo danas. Mislim da mnogi znaju dobre radnike, radnike i zanatlije koji predstavljaju Srbe u Trstu. Svi doprinose razvoju grada. Mi smo solidna zajednica koja ne stvara probleme. Kao religiozna kongregacija obrazujemo naše suvereniste da žive u prijateljstvu sa svojim komšijama, uprkos kulturnim i verskim razlikama. Na kraju krajeva, zadatak nas hrišćana je da u svakom čoveku pronađemo ono što je dobro. Stoga se ovom prilikom zahvaljujem gradonačelniku. Njegov gest pokazuje da je Trst grad istinskog suživota", zaključio je otac Radović.

Prvi čovek Trsta je ovom prilikom objavio video na svom profilu na Fejsbuku, u kom je čestitao Božić Srpskoj pravoslavnoj zajednici u Trstu.

"Želim srećan Božić Srpskoj pravoslavnoj zajednici u Trstu i zahvaljujem im se jer decenijama žive i rade u Trstu, doprinoseći društvenom, kulturnom i ekonomskom rastu grada. Zbog toga sam odlučio da od ove godine božićne i novogodišnje dekoracije u Trstu, umesto da budu uklonjene kao i uvek nakon katoličkog Bogojavljenja, ostanu da ulepšavaju glavne gradske trgove i ulice i za pravoslavni Božić koji se slavi 7. januara i za Srpsku pravoslavnu novu godinu 14. januara. Srećan Božić i srećnu Srpsku novu godinu želim svim Srbima", rekao je gradonačelnik Trsta, Roberto di Pjaca.

