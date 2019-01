LUKAŠENKO ZAPRETIO PUTINU: Ako povećate cenu nafte, okrećemo se Zapadu

Lukašenko, koji se u decembru dvaput sastao sa Vladimirom Putinom, upozorio je Rusiju da bi mogla da izgubi tradicionalnog saveznika ako ne ponudi kompenzaciju za najavljeno povećanje cene nafte.

Poslednji diktator

- Ako Rusija ostane pri odluci o povećanju cene nafte i odbije da da kompenzaciju, izgubiće jedinog saveznika na Zapadu - rekao je Lukašenko.

Spor oko cene energenata preti da ozbiljno naruši odnose suseda i saveznika.

SLANINA I KROMPIR

Putin i Lukašenko imaju više nego zanimljiv odnos. Obojica su veliki ljubitelji hokeja i vole prirodu. Nedavni novogodišnji praznici bili su prilika za još jednu razmenu poklona, a kako je potvrdila Natalija Ejsmont, portparolka predsednika Lukašenka, on je Putinu za Novu godinu poklonio slaninu i četiri džaka krompira iz svoje bašte.

Prema njenim rečima, poklon je zapravo "specijalna porudžbina", jer je ranije u polušali Lukašenko pitao Putina šta bi voleo da dobije od predsednika Belorusije.

- Odgovor je glasio upravo ovako: "A šta se može tražiti iz Belorusije? Krompir i slanina" - navela je Ejsmontova.

Lukašenko, koji skoro 25 godina vlada Belorusijom, oslanjao se na zajmove i jeftine energente iz Rusije. Belorusija je izvozila jeftine proizvode zahvaljujući jeftinoj ruskoj nafti. Minsk će zbog odluke Moskve da poveća cenu sirove nafte do 2024. godine izgubiti najmanje 11 milijardi dolara.

foto: Foto: EPA/Vasily Fedosenko

Zapadni mediji odnose dve zemlje nazivaju "nafta za ljubav" i navode da u Kremlju žele čvršće odnose sa Belorusijom, koja u geostrateškom smislu deluje kao štit ka Zapadu, naročito posle rata u Gruziji, sukoba sa Ukrajinom i aneksije Krima. Vašington post prenosi da Putinu rastu ambicije i da Rusija želi da proguta Belorusiju. Međutim, Lukašenko je jasno odbacio sugestije da bi moglo da dođe do ujedinjenja dve zemlje:

LIČNA KARTA

Ime i prezime: Aleksandar Grigorjevič Lukašenko

Datum rođenja: 30. avgust 1954.

Mesto rođenja: Kopis (Vitepska oblast)

Bračno stanje: Oženjen, supruga Galina

Deca: Tri sina

- Glupe su sugestije da bi moglo da dođe do ujedinjenja. To je vrlo nategnuta tema u našem društvu. Ako neko želi da razbije Belorusiju na regione i pripoji ih Rusiji, to se neće dogoditi - rekao je Lukašenko, koga mediji na Zapadu često nazivaju poslednjim diktatorom u Evropi.

Iskusan političar



Ipak, upućeni navode da je Lukašenko previše iskusan i da neće rizikovati veći sukob s Rusijom:

- Napoleon i nacisti su prešli preko Belorusije kada su krenuli na Rusiju. Moskva to nije zaboravila. Belorusija je tampon između Rusije i Zapada - kaže Kenet Jalovic, bivši ambasador SAD u Belorusiji.

Kurir

Autor: Kurir/A.P.