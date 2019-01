KOKAIN SA UKUSOM PAPRIČICA: Suđenje El Čapu orkrilo jezive tajne, droga putovala avionima, podmornicama, podzemnim tunelima! Veći problem bilo PREBACIVANJE KEŠA! Evo kako su to rešili! (VIDEO)

Foto: ATTORNEY'S OFFICE FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

Tužioci su izveli desetak svedoka, uključujući i bivše šefove kartela koji su opisali kako su Guzmán i njegovi saradnici izgradili carstvo narkotika i zaradili više milijardi dolara. Tokom dva meseca svedočenja na federalnom sudu u Bruklinu otkrili su pojedinosti o tome kako je kartel krijumčario kokain, marihuanu i druge ilegalne droge u SAD koristeći

Svedoci su opisali mito od više miliouna dolara koje su plaćali korumpiranim pojedincima iz raznih službi - od policije, vojske, carinika, do istražitelja, ali i kako su bezobzirno ubijali sve one koji bi im stali na put, od konkurenata iz drugih kartela, do ambicioznih ljudi zakona.



Guzman se izjasnio da nije kriv za trgovinu drogom, pranje novca i druge optužbe. Njegovo dogovođenje pred lice pravde u SAD-u traje već godinama, nakon što je dva puta pobegao iz zatvora u Meksiku. Očekuje se kako će suđenje trajati još nekoliko nedelja. Evo nekih živopisnih trenutaka koji su se mogli čuti tokom iskaza svedoka:

foto: ATTORNEY'S OFFICE FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

Početkom devedesetih, Guzmán je prokrijumčario kokain preko granice kod Tihuane u Los Angeles u janapenjo konzervama, u koje se inače pakuju ljute papričice, prema svedočenju Miguela Angela Martíneza, jednog od prvih članova kartela. Konzerve su pakovane u skladištima u Meksiku, a koristili su lažne etikete koje su bile identične originalima i koje se zaista nalaze na konzervaama čileanskih papričica, prenosi Volstrit žurnal. Kako bi konzerve tokom pregledana udarac zvučale kao da su unutra stvarno papričice, radnici su ih paovalii posebnim šljunkom koji je oponašao zvuk i težinu tečnosti u kojima se konzerviraju papričice. Tokom pakovanja radnici bi često bili 'haj' jer, dok bi utiskivali poklopce od konzervi s kokainom, istiskivali bi iz njih vazduh s česticama belog praha, tvrdi Martinez. Martínez je posvedočio da je kartel prestao da koristi ovu metodu 1993. godine, nakon što je meksička policija zaustavila kamion koji je prevozio sedam tona kokaina pakovanog u limenke jalapenjo.

foto: ATTORNEY'S OFFICE FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

Guzmán je impresionirao kolumbijske dobavljače jer je u samo nekoliko dana uspeo da prebaci drogu preko američko-meksičke granice, dok su njegovoj konkurenciji za to trebali nedlje, kazali su savezni tužiocu.

Tokom osamdesetih godina, kartel je koristio podzemni tunel koji je iskopao iz Akva Prieta u Meksiku, do Daglasa u Arizoni. Dva gradića priljubljena su uz državnu granicu, a prema svedočenju bivšeg američkog carinskog agenta, članovi kartela natrpali bi kolica paketima kokaina, i prebacivali ga kroz tajni tunel dugačak 40-50 metara. Meksički ulaz bio je zakamufliran biljarskim stolom koji se podizao s betonskog poda pomoću hidrauličkog sistema. Izlaz na američkoj strani nalazio se dva bloka dalje od američke carinske ispostave. Tunel je 1990. godine otkrio američki policijski službenik.

foto: ATTORNEY'S OFFICE FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

Govoreći o 'El Čapovom' luksuznom životnom stilu devedesetih, Martínez je rekao porotnicima da je njegov bivši šef posedovao ranč u Guadalahari gde je izgradio zoološki vrt u kojem su se nalazili tigrovi, lavovi, panteri i jeleni. Gosti su mogli videti životinje vozeći se vozićem koji je prolazio kroz imanje.

Početkom 1990-ih, Martínezov posao je bio da koordinira pošiljke novca koje su kupci slali kartelu. Zarada od prodaje droge vraćala bi se u Meksiko u kamionetima prepunim gotovine.

Nakon što bi novac stigao u pogranični grad Tihuanu, trpao bi se u privatne El Čapove avione i prebacivao u Meksiko Siti. Svaki avion bi prebacio između 8 i 10 miliouna dolara, svedočio je Martínez. Martínez je rekao da je svake nedelje u banku u Meksiko Siti nosio Samsonitove kovčege u kojima bi bilo bar po 10.000.000 dolara od prodaje droge, da bi tamo deponovao novac. Kada bi u banci pitali je li to oprani novac, rekao bi da se bavi izvozom paradajiza.

Godine 1989. američki carinik zaustavio je Guzmanovog brata Artura, dok je pokušavao da pređe preko granice u Arizoni s drogom u automobilu. Njegov crni Ford Bronko bio je natovaren s oko 1,2 miliona dolara u gotovini i bila je to najveća zapljena novca u toj američkoj državi ikad, prema svedočenju Majkla Hamfrisa, direktora američke Carinske i granične zaštite.

foto: ATTORNEY'S OFFICE FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

1993. godine, članovi suparničkog Tihuana Kartela pokušali su da ubiju Guzmána na aerodromu u Guadalahari u Meksiku. Guzmán i njegov telohranitelj izbegli su pucnjavu tako što su protrčali kroz kontrolu prtljaga i pokretne trake, dok su u kovčegu nosili 600.000 dolara. Nastavili su trčati dok nisu stigli do autoputa gde su zaustavili taksi. U pucnjavi je ubijen obožavani meksički kardinal Huan Jesús Posadas Okampo, što je bio povod da krene potraga za El Čapom. Uhapšen je u Gvatemali ubrzo nakon toga i izručen Meksiku. Pobegao je iz najstrože čuvanog zatvora 2001. godine pre nego što je odslužio 20-godišnju kaznu.

Svedoci na suđenju svedočili su o mitu koje je plaćeno svim nadležnim meksičkim državnim službenicima na svim nivoima.HJesús Zambada Garsía, bivši knjigovođa kartela, svedočio je u unakrsnom ispitivanju da je isplatio Genaru Garcii Luni - šefu meksičke kriminalističke policije, koji je na kraju postao ministar policije - kako bi osigurao da zakon neće ometati aktivnosti kartela. Gospodin Zambada je rekao da se u razdoblju od 2005. do 2007. u dva navrata sastao s službenikom u restoranu kako bi mu svaki put dao najmanje tri miliona dolara u kovčegu. Meksički mediji izvestili su da je Garsía Luna odbio primanje mita.

Kada je Guzmán bio prvi put u zatvoru, njegovi su poručnici plaćali oko 30.000 do 40.000 dolara mesečno za mito zatvorskim službenicima, kaže Martínez. Guzmán je želeo mobilni i zatražio da ima "intimne odnose" sa svim svojim suprugama. U to je vreme imao četiri ili pet žena, svedočio je Martínez. El Čapo je pobjegao iz zatvora 2001. godine tako da je potplatio zatvorskog službenika koji ga je u izveo u kolicima koja su vozila odeću u praonicu.

Martínez je rekao da je putovao svetom s Guzmanom, uključujući i Makao kako bi se kockali i pronašli dobavljača heroina. Išli su zajedno i u švajcarsku kliniku na tretman za pomlađivanje. Kao pčoklone svojim zaposlenim je delio automobile, dijamantne Rolekee, a Martinezova godišnja plata ranih 90-ih iznosila je milion dolara. Vlada je zamaglila Martinezovo lice na ovom suđenju zbog pretnji smrću koje je primio u trenutku svog hapšenja 1998. godine.

Kako bi izbegli otkrivanje kontakata, telefona i lokacije, Guzmán je poslao svoje inženjere u SAD da kupe najnoviju visokotehnološku telefonsku opremu, uključujući skremblere i opremu za prisluškivanje, izjavio je bivši zaposleni.

Tako je "klonirao" tuđe telefonske brojeve prilikom upućivanja poziva, menjao klonirane brojeve svaka tri ili četiri dana i prisluškivao neprijatelje, prijatelje i devojke. Martinez je rekao da je prisluškivanje bilo presudno i da se tako informisao o tome gde se nalaze njegovi suradnici, uključujući i spoznaje želi li ga neko izdati. Kartel je također kupio mašine iz SAD-a i Evrope za proizvodnju lažnih pasoša i ličnih karata, uključujući lažne policijske isprave.

Kokain je često prevožen iz Kolumbije najpre u Meksiko morem, pa tako i posebno izgrađenom podmornicom, pre nego što su ga krijumčarili dalje u SAD.

Godine 1994. velika pošiljka dopremljena je brodom. U njemu je bilo 20 tona kokaina. Posada je mislila da će pošiljku presresti policija pa s potopili brod ispred meksičke obale, tvrdio je bivši knjigovođa. Ali, kartel je angažovao ronioce koji su kokain izvadili s morskog dna i spasili pošiljku. Da bi dobro sakrio svoj novac, El Čapo je angažovao arhitektu za izgradnju kuća s hidrauličkim sistemima koji bi kuću podignuli iz temelja i tako bi se otvorile skrivene komore. U jednoj kući su podigli krevete s poda kako bi otkrili skrivene komore, tvrdi bivši član kartela. U drugoj kući, krevet je prekrivao merdevine koje su vodile do sefa u podzemnom rezrvoaru vode. Voda je morala biti ispumpana kako bi se pristupilo posebnom odeljku.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Attorneys Office for the Eastern District of New York

Kurir

Autor: Kurir