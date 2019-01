OVO JE KUĆA STRAVE U KOJOJ JE DEVOJČICA BILA ZATOČENA 88 DANA: Jezivi detalji dvostrukog ubistva i otmice tinejdžerke koja je uspela da pobegne posle tri meseca ropstva! (FOTO, VIDEO)

Prošlog oktobra Džejk Peterson (21) je ubio devojčicine roditelje a nju kidnapovao. Ona se vodila nestalom sve do prošlog četvrtka kada je uspela da pobegne. Peterson je uhapšen, a istražiocima je priznao sva svoja nedela i rekao kako je sve isplanirao.

On je pratio nekoliko dana, a na dan zločina 15. oktobra, Peterson je došao do kuće porodice Klos. Pucao je u bravu i ušao u kuću. Prvo je ubio oca tinejdžerke. Majka i ćerka, koje su se za to vreme skrivale u kupatilu, pronašao je nakon nekoliko minuta.

Naterao je majku Denis da zalepi lepljivu traku preko usta svoje ćerke, ai zatim pucao sačmarom majci u glavu. Tinejdžerku je izvukao napolje, ugurao u prtljažnik automobila.

Ovaj poremećeni mladić tinejdžerku je odvezao na 105 kilometara udaljenu lokaciju, u malu kolibu nedaleko gradića Gordon, gde je držao 88 dana.Sada su objavljene i fotografije kolibe užasa u kojoj je nesretna devojčica provela nekoliko meseci. Na ulazu u neuglednu kuću stoji natpis 'Petersonov beg'.

Koliba je u užasnom stanju, zatrpana je đubretom i raznim predmetima. Pronađene su i kutije pune teških stvari koje je stavljao na vrata kako bi tinejdžerku sprečio da pobegne.

I pored kolibe su pronađene su velike količine đubra, prazne konzerve piva i flaše alkoholnog pića. U blizini je bilo i veliko pakovanje od 80 komada pelena za odrasle koje je, čini se, koristio kako devojčicu ne bi morao da pušta u toalet. Mediji ističu kako Džejk nema kriminalni dosije, ali da je njegov brat osuđen za seksualni delikt jer je spavao sa maloletnicom (16). Zasad nije objavljeno da li je džejk silovao nesretnu devojčicu.

Devojčica je policiji ispričala da je kada su došli umkolibu naredio da se skine i bacio svu njenu odeću. Džejk je sve vreme u goste primao porodicu i prijatelje, a za to je vreme ona je morala a bude sakrivena u sobi ispod kreveta.

Bojala se pisnuti jer joj je otmičar pretio da će je ubiti. Paralizovana od straha, ispod kreveta je nekada bila i po 12 sati bez hrane, vode. Oko kreveta je postavljao teške kutije koje devojka nije mogla da pomeri i pobegne.

