DA LI PUTIN PSUJE I RAZMIŠLJA LI O ŽENIDBI? Jedan od najbližih saradnika ruskog predsednika otkrio do sada NAJTAJNIJE DETALJE O NJEMU!

Pres-sekretar šefa ruske države Dmitrij Peskov u intervjuu za list "Argumenti i fakti" izneo je manje poznate činjenice o čuvenom Vladmiru Putinu.

Na pitanje da li ga Putin nekada probudi pozivom kasno u noć, kazao je da se to naravno događa, kada su u pitanju hitne stvari, ali, dodaje, "hvala Bogu, ne tako često".

- Morate razumeti da je Putin radoholik, on ima svoje shvatanje vremena. Običan čovek radi i čeka petak, vikend, Putin nema taj osećaj! On nema slobodne dane - kaže Peskov.

Radni dan u Kremlju traje do 10, 11 uveče, kaže on.

foto: AP

Na pitanje da li Putin nekada opsuje, jer se u ruskom Savetu za kulturu polemisalo o govoru u javnom životu, Peskov ostaje zatvoren.

- Ostaćete bez odgovora na to pitanje. Reći ću samo da kao svaki čovek od krvi i mesa ume da pokaže negativan stav o nekome ili nečemu. I to tako da ti se krv zaledi - otkriva Putinov saradnik.

Otkrio je da sam Putin ne voli kada ulice dobijaju njegovo ime, ne voli veličanje "kulta ličnosti".

Formu održava plivanjem i rvanjem, kaže Peskov, ali i da nikada ne ide nigde bez obezbeđenja.

foto: EPA

- To je trenutno nemoguće - kaže Peskov.

Novinare je zanimalo i da li je predsednik uzimao časove govorništva.

- Ako i jeste, meni to nije poznato. Njegova veština je uglavnom zasnovana na iskustvu. Putin mnogo govori. Ne zaboravimo i da je vrlo obrazovan. Uz sve to, on je čovek koji se ne libi da uči i dalje.

I naravno, došlo je na red i pitanje o ženidbi.

- Sumnjam da Putin o tome ozbiljno razmišlja. Ali jedno je sigurno, da li je oženjen ili ne - to ne utiče na njegovo predsednikovanje - dodaje Peskov.

