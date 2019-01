OSMI DAN DRAME U ŠPANIJI: Nade da će dečak (2) biti spasen iz bunara sve manje SPASIOCI: Slabo napredujemo... (FOTO)

Akcija se odvija pod veoma teškim okolnostima.

Spasioci su počeli da kopaju tunele da bi stigli do dečaka, ali se taj proces teško odvija zbog kamenja koje je izuzetno tvrdo, rekao je inženjer koji koordiniše akciju potrage i spasavanja Anhel Garsija. Plan je da se iskopa vertikalan tunel dubok 60 metara da bi se doprlo do mesta gde se veruje da je dečak. Do sada se stiglo do 53 metra.

Namera je da se posle toga prokopa horizontalni tunel i dođe do lokacije gde se, kako se pretpostavlja, dečak nalazi. Mediji su ranije objavili da je bunar širok svega 25 centimetara, a dubok 100 metara.

Hulen je viđen kako upada u bunar dok je s porodicom šetao privatnim imanjem u Totalanu, kod Malage na jugu Španije. Među krhotinama koje su spasioci ranije izvukli iz bunara pronađena je kosa, a DNK analizom potvrđeno je da pripada dečaku. Do sada, međutim, nisu registrovani znaci života.

Bunar, koji je previše uzan da bi u njega mogla da uđe odrasla osoba, iskopan je pre mesec dana, tokom radova na istraživanju vode, a nakon toga nije pokriven niti zaštićen, navode lokalni mediji.

Vatrogasci su uz pomoć robota-kamere u prošli ponedeljak pronašli kesicu sa bombonama koju je dečak držao u ruci kada je nestao. Kesica je nađena na dubini od 75 metara, a spasioci nisu mogli da opremu spuste niže.

Španski mediji su objavili da su Hulenovi roditelji doživeli još jednu porodičnu tragediju 2017. godine kada je njihov trogodišnji sin iznenada preminuo dok su se šetali plažom nedaleko od Totalana.

