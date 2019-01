BAHATI I NEVASPITANI! ISPOVEST ŽENE U ČIJI AUTO SE ZAKUCAO PRINC FILIP: Srećna sam što smo beba i ja žive! SAVETOVALI SU MI DA ĆUTIM O INCIDENTU! (VIDEO)

" Srećna sam što sam živa, a on čak nije rekao ni da mu je žao", rekla je 46-godišnja Ema i dodaje: "Ovo je za mene bilo veoma traumatično i bolno

iskustvo i očekivala sam više od kraljevske porodice".

Ema je bila u automobilu koji je vozila njena prijateljica, a udes se dogodio kod Sandringama, gde kraljevska porodica provodi Božić. Ona je takođe izrazila sumnju u navode da je princa Filipa (97) zabljesnula svetlost sunca pre nesreće.

" Princ Filip je navodno rekao svedoku da ga je sunce zabljesnulo, ali to nije tačno jer je bilo oblačno tog dana", tvrdi Fervederova.

Ona je navela da je njena prijateljica vozila brzinom manjom od ograničenja, a kad im se princ Filip približio u svom “lend roveru” videla je da je u pitanju stariji vozač.

Nesreća se dogodila na raskrsnici, kad je automobil vojvode od Edinburga zabio u vozilo u kojem su bile dve žene. U automobilu je bila i Emina beba, smeštena u dečijem sedištu na zadnjem sedištu. Dete je, srećom, nepovređeno u incidentu.

"Bila sam u šoku" – rekla je Ferveder, dodajući da je nakon udesa provela dva sata čekajući kola Hitne pomoći. Ona je napomenula da joj je rečeno da ćuti o incident i da policija nije bila od pomoći.

"Savetovali su mi da ćutim i da očekujem poziv iz kraljevske palate. Umesto toga, nazvao me policijac za vezu sa porodicom. Rekao je da kraljica i vojvoda od Edinburga žele da me se sete. To nije izvinjenje", rekla je Ferveder.

Portparol kraljevske porodice rekao je da je “puna podrška upućena i vozaču i putnici”.

Kurir.rs/Foks njuz

Foto YT

Kurir

Autor: Kurir