POZNATI BANKAR BRUTALNO UBIO PRELEPU KRISTINU, A MOTIV JE ZAPREPASTIO SVE: Tog dana joj je bio rođendan i nije ispuštala telefon iz ruke, a ja sam plaćao! (FOTO, VIDEO)

Kristinu, koja je danju bila radnica u IT industriji u Londonu, a noću vodila tajni život kao "elitna prostitutka", pretukao je na smrt i to tako što je udarao kuhinjskim tučkom, a nakon brutalnih udaraca ju je zadavio, ostavljajući je u lokvi krvi. Kao razlog navodi se to što mu navodno nije pružala dovoljno pažnje, pošto je odgovarala na rođendanske čestitke, što je njega veoma razljutilo.