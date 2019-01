OČAJNIČKI POKUŠAJ STUDENTA: Prijavio da je bomba u avionu jer nije hteo da mu roditelji dođu u posetu

Let kompanije "Izidžet" na liniji Lion-Ren u Francuskoj 18. januara je preusmeren zato što je jedan student prijavio da se u avionu nalazi bomba.

On je to uradio kako bi po svaku cenu izbjegao posetu roditelja koji su se ukrcali na let.

Tužilac u Renu je rekao da se radi od 23-godišnjem mladiću iz tog grada. On je suočen sa novčanom kaznom od 75.000 evra i mogućom kaznom zatvora do pet godina.

Portparol avio-kompanije potvrdio je da je avion vraćen u Lion iz bezbednosnih razloga.

"Pilot je doneo odluku iz predostrožnosti", rekli su.

Mladić je pritvoren i pojaviće se na sudu 21. maja.

"Bezbednost naših putnika i osoblja je naš prioritet", rekli su iz avio-kompanije.

