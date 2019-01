KASANDRA PROTIV MADURA: Popularna glumica podržala samoproglašenog predsednika Venecuele, evo šta je poručila! (FOTO)

#23enero #venezuela #venezuela🇻🇪 #venezuelalibre #venezuelagrita #venezuelagritalibertad #sos #sosvenezuela No importa donde estemos los venezolanos todos estamos unidos 23 Enero 2019 #23enero2019 #coraimatorres #yosalgoel23e

A post shared by Coraima Torres (@lacoraima) on Jan 22, 2019 at 8:46pm PST