HOROR! DEVOJČICAMA PEGLAJU GRUDI VRELIM KAMENJEM: Jezivi ritual širi se Velikom Britanijom, decu sakate, a policija nemoćna! (VIDEO)

Ovaj tradicionalni afrički obred radi se kako bi se odgodilo formiranje dojki

Margaret Njudžavejra, koja je na čelu grupe za dijasporu, kaže da je najmanje 1000 žena i devojčica u Velikoj Britaniji podvrgnuto ovakvom brutalnom postupku.

Ona dodaje i da do sada nije bilo sistematskog istraživanja i prikupljanja podataka tako da se ne zna tačan broj osakaćenih devojčica. Druga aktivistkinja koja je želela da ostane anonimna rekla je za Gardijan da zna za najmanje 15 do 20 nedavnih slučajeva peglanja grudi u gradu Krojdonu.

"Ta procedura se obično izvodi u Velikoj Britaniji, a ne u inostranstvu kao što je slučaj sa genitalnim sakaćenjem žena“, rekla je i pritom opisala proces “peglanja” ženskih grudi u kojem tetke ili bake koriste vrući kamen i snažno njime masiraju dojke devojčice kako bi oštetile tkivo i usporile njihov rast.

"Ponekad to rade jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje“, rekla je.

Ovo najčešće rade majke i smatraju to tradicijom, koja štiti devojčice od neželjene muške pažnje, seksualnog uznemiravanja i silovanja. Medicinski stručnjaci i same žrtve smatraju da je to zlostavljanje dece i da može da dovede do fizičkih i psihičkih ožiljaka, infekcija, nemogućnosti dojenja, deformiteta i raka dojke.

Britanska policija izjavila je da im do sada nisu prijavljeni ovakvi slučajevi, ali da već neko vreme sumnja da se takve stvari događaju.

"Mora da se prijavi takav zločin“, kaže inspektor Alen Dejvis i dodaje "Ljudi shvatite to je zlostavljanje dece.“

Margaret je i sama bila podvrgnuta toj proceduri kao devojčica, smatra da britanske vlasti ovaj problem ne shvaćaju dovoljno ozbiljno i da nisu procesuirali roditelje koji su “peglali” svoju decu jer se to smatra "kulturnom praksom".

