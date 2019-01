UŽAS! PREBIO DEVOJKE ISPRED NOĆNOG KLUBA: Siledžija je brutalno UDARAO I ŠUTIRAO DVE ŽENE, a pogledajte šta su radili ljudi koji su se zatekli na ulici! (VIDEO)

U Los Angelesu došlo je do incident ispred jednog noćnog kluba. Muškarac, ko od brega odvaljen, nasrnuo je na dve devojke i brutalno ih pretukao. Napadač je uspeo da pobegne i policija traga za njim.

Zastrašujuće je to što niko od mnogih koji su bili ispred kluba nije pritekao u pomoć devojkam dok ih je ovaj nasilnik tukao: Oni su sve to mirno posmatrali. sve to mirno promatrali, a neki su se čak smejali i navijali.

Do sukoba je došlo nkada su devojke upozorile muškarca da se ne ponaša nepristojno prema uličnom prodavcu hrane. Navodno je pobesneo i počeo da maltretira prodavca kada mu je ovaj naplatio šest dolara za hot-dog.

Kada su mu žene rekle da prodavca ostavi na miru, on je počeo da ih udara. Na snimku jednog od svedoka vidi se kako nasilnik pesnicom udara jednu od devojaka koja pada kao pokošena na zemlju, a onda udara i njenu prijateljicu šakom u lice i beži.

Obe devojke su povređene i pružena im je lekarska pomoć.

Kurir.rs/Dejli mejl

Foto printscreen Dejli mejl

Kurir

Autor: Kurir