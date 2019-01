Х-35у Файтербомберы, конечно, умеют во всякие парады, дозаправки и "Авиамиксы", но любимая их работа - конечно, ебашить и (я извиняюсь за не литературное слово) ебОшить. Это они любят, умеют и делают. На видео видно, как неприметный домик в неприметном месте удостаивается внимания ФБ. Особенность видео и вообще события в том, что блохастым, собравшимся там обсуждать, как чинить злодейства, доверили принять целую ахуенную, красивую и дорогую ракету Х-35у. Я им даже завидую местами. Не каждому достается такой почёт. В основном, им подобные частями улетают к гуриям от обычных чугунных бомбочек. А тут столько счастья им одним. Дорогобогато! Вообще, ракета Х-35 задумывалась как противокорабельная со злой АРГСН и обратной связью с носителем, дабы передавать ему всё, что видит своей башкой сама ракета, и если вдруг за время полёта ракеты найдётся что-то поинтереснее, то экипаж мог бы её перенацелить. Но потом конструкторские умищи подумали и запилили её в таком исполнении как на видео. Подешевле и попрактичнее. Получилось неплохо. Я бы даже сказал, получилось заебись. Можете сгонять спросить у блохастых из этого домика, например, как они её оценивают. Ракете можно программировать точки изменения маршрута и профиля полёта, что очень удобно для гарантированного поражения цели минимальным количеством ракет в условиях жёсткого противодействия ПВО противника. Можно использовать положение солнца для атаки, разведданные о местонахождении расчётов ПВО, рельеф местности, естественные и искусственные препятствия и прочие особенности цели, чтобы ракета подошла незаметно, или, в случае необходимости, одновременно с разных сторон со своими братьями и гарантированно уничтожила цель. И конечно её можно применять и днем и ночью, из-за облаков и т.д. В общем, неплохая убервафля. Но для блохастых, конечно, жирновато 😏 З. Ы. Полную песню вы можете скачать, или послушать на моем телеграмм канале. #bomberchronics #russianmilitary #aviator #aviation #авиация #aircraft #airforce #jet #avgeek #russiaairforce #avporn #aviationlovers #aviation4u #pilot #aviationgeek #aviationlover #airplane #fighterjet #fighterpilot #piloteyes #militaryaviation #aviationphotography #planes

A post shared by Ivan Ivanov (@fighter_bomber_) on Jan 29, 2019 at 10:02pm PST