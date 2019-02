NEMCI SKLANJAJU DIZELAŠE SA ULICA, A VELIKI BROJ NJIH ĆE STIĆI I NA BALKAN: Možda će cena biti primamljiva, ali postoji jedna velika zamka

Dizel je već postao nepoželjan u Nemačkoj, zbog čega desetine hiljada nemačkih vozila ciljano završava u srednjoj i istočnoj Evropi. Ako ova odluka postane obavezna na teritoriji cele države, i u Srbiji bi mogao da završi veliki broj ovih vozila. Međutim, istovremeno to znači da će u jednom momentu, kad se "zalihe" potroše, biti nemoguće uvesti dizelaša iz Nemačke.

Špigel prenosi kako polovnih dizelaša želi da se reši sve veći broj vlasnika u Nemačkoj, dok auto-kompanije shvataju da ove automobile više neće moći da plasiraju na nemačko tržište.



To znači da će veliki broj ovih vozila završiti na području centralne i jugoistočne Evrope, gde se nalazi i naša zemlja.

U Srbiji, kao i u Hrvatskoj, Poljskoj i Češkoj, još uvek ne postoje zone zaštite životne sredine, pa kupce ne zanima da li automobil zagađuje, već "koliko troši i koliko košta".

"Još uvek vozimo nesmetano i slobodno, bez ikakvih ograničenja", kaže predsednik Saveza prodavača polovnih automobila Petr Prikril iz Češke, koji dodaje da je u prednosti 20 do 30 odsto ekonomičniji dizel.



Prema rečima Slobodana Ćurguza, vlasnika placa automobila u Beogradu, kupce u Srbiji najviše zanima da li su automobili jeftini.

"To znači da su automobili obično stariji i sa više pređenih kilometara", istakao je on.

Srbija je jedna od retkih zemalja u regionu Balkana koja još uvek dozvoljava uvoz vozila Euro3. Na godišnjem nivou, Srbija uvozi oko 160.000 polovnih vozila. Ako dođe do još većeg uvoza u naredne dve godine, to će dovesti do još većeg zagađenja.



Na putevima Nemačke prošle godine bilo je 15 miliona dizelaša, a od toga samo 2,7 miliona ima motore sa najnovijim "evro 6" standardom, tako da nas očekuje talas jeftinih vozila sa dizel-motorima sa zapada, naveli su ranije u udruženju uvoznika.

Kako ističe nemački list, u Rumuniji se broj registrovanih dizelaša u 2018. godini povećao za više od 30.000 vozila u odnosu na 2017. U Češkoj se govori o "invaziji" dizelaša: 63 odsto uvezenih polovnih automobila dolazi iz Nemačke, a 60 odsto njih su dizelaši. U Slovačkoj je situacija još gora - 78 posto uvezenih polovnih automobila su dizelaši.



Prema poslednjim podacima, u Srbiji je prosečna starost automobila 15 godina, a najzastupljenije marke su "folksvagen", "opel" i "reno".

Kada je reč o vrsti goriva, dizel je ubedljivo na prvom mestu pošto je čak 54,99 odsto anketiranih odgovorilo je da vozi automobil sa dizel motorom.



U anketi, sprovedenoj od februara do septembra prošle godine, učestvovalo je 31.988 registrovanih korisnika sajta koji su naveli da poseduju automobil.

Prema njihovim odgovorima, više od 40 odsto ima vozilo proizvedeno između 2001. i 2005. godine.

U analizi tržišta za 2017. godinu, 53 odsto vozača je imalo dizel polovne automobile.

Što se tiče ostalih zemalja, u Rumuniji je prosečna starost automobila 16 godina, u Češkoj i Hrvatskoj oko 14 godina, a u Poljskoj više od 13 godina. Poređenja radi, u Nemačkoj automobili u proseku imaju tek nešto više od devet godina.

