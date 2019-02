UHVATILE JE U ŠVALERACIJI I UNAKAZILE: Prevarena žena zajedno sa svekrvom odvukla konobaricu u šumu tamo je skinule do gola, isekle i ošišale do glave! (VIDEO)

Lijam Romni (20) izbodena je nožem u portugalskoj šumi gde su je dve žene skinule golu i odsekli joj dugu, plavu kosu, a sve zbog navodne afere sa dvadesetogodišnjim članom njihovog klana. Lijam iz Saut Šildsa otele su i napale majka i žena tog mladića i izvele nad njom "ritualno sramoćenje" .

Povređena i krvava, mlada Britanka je uspela da pobegne , a usput je nekoliko puta padala u nesvest. Na kraju je uspela da izađe iz šume na put, gde je zaustavila automobil. Istopostavilo se, međutim, da je došlo do greške, ona tvrdi da nije imala aferu sa tim čovekom.

Ona je privukla pažnju oženjenog Roma dok je radila kao konobarica u baru “Hot šot” u Alubfeiri, ali kaže da se nikada nisu zabavljali. Međutim, njegova majka i žena verovale su da njih dvoje imaju aferu pa su namamile nesrećnu devojku u automobil i odvezle je u šumu.

"Vozile su me oko 45 minuta dalje od mesta gde sam živela. Onda su otvorile torbu i videla sam da su u njoj dva noža i makaze. Mislila sam da će da me ubiju, bila sam toliko uplašena da se nisam pomerala ni govorila dok su mi skidale odeću i počele da me ubadaju u leđa. Onda su konačno uzele makaze i isekle mi kosu, u svojevrsnom ritualu sramoćenja. Onda su me ostavile tako krvavu", ispričala je Lijam.

Toliko je još uvek u šoku da ne može da se tušira zbog sećanja na krv koja joj se sliva niz leđa. Policija je zbog napada uhapsila Izabel Almeidu (40) i Elijanu Karvaljo (24), zajedno sa osobom koja ih je vozila, Tjagom Sutenhom (22). Šokantni događaj dogodio se u maju 2015, a tek sada je počelo suđenje u Portugalu, jer je zastrašivanje svedoka usporilo tužioca.

Ramni kaže da je devet rana na njenim leđima zacelilo, ali da je mentalna rana ostala. Dejli mejl podseća da je prošle godine u Albufeiri uhapšen konobar zbog silovanja tinejdžerke iz Britanije, 2011. je britanski turista Jan Hagat ubijen u napadu bande pljačkaša, a jedan Irac je izboden u istom području te godine.

