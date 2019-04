HOLIVUDSKA ZVEZDA UDARA NA TRAMPA: Anđelina Džoli misteriozno izjavila da se sprema za neku JAVNU FUNKCIJU!

Glumica, rediteljka i humanitarka Anđelina Džoli spremna je da uđe u politiku i planira da se kandiduje za neku od javnih funkcija.

Džolijeva, koja je slavu stekla stasom u filmovima "Lara Kroft", "Aleksandar" i "Gospodin i gospođa Smit", izjavila je da "ne isključuje mogućnost da se u budućnosti kandiduje za javnu funkciju".

Ona je trenutno vrlo angažovana kao ambasador pri Ujedinjenim nacijama i Komesarijatu za izbeglice UN. Iako nije navela za koju je tačno funkciju zainteresovana, spekuliše se da bi to moglo da bude mesto predsednika SAD, gde bi eventualno mogla da zameni Donalda Trampa, koga dogodine po svemu sudeći očekuje lak reizbor imajući u vidu da demokrate zasad nemaju dovoljno snažnog kandidata koji bi ga pobedio.

FATALNA LJUBAVNICA

Anđelina Džoli važi za fatalnu ljubavnicu koja je uspela da razvede Breda Pita od Dženifer Aniston. Naime, ona i Bred su se smuvali 2005. na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit" dok je on još bio u braku s Dženifer. Par je živeo zajedno i ima šestoro dece, a venčali su se tek 2014, da bi se dve godine kasnije rastali.

Uz to, ona ne bi bila prva holivudska zvezda koja bi se okušala u visokoj politici u SAD (Ronald Regan je dogurao do Bele kuće, dok je Arnold Švarceneger dogurao do guvernera Kalifornije). Druga javna funkcija koja bi mogla da privuče Džolijevu mogla bi da bude istraživanje ratnih zločina pri Međunarodnom krivičnom sudu.

Na pitanje da li je spremna da se kandiduje za javnu funkciju, glumica je dala zanimljiv odgovor:

"Nikad ne reci nikad. Ne isključujem tu mogućnost u budućnosti. Ali zasad prepuštam drugima ulogu vođe", - rekla je Anđelina Džoli.

