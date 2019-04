KADA LAV U CIRKUSU IMA LOŠ DAN: Trenerova komanda ga iznervirala, posle par sekundi ga je držao u čeljustima (VIDEO)

Životinja ga je ugrizla za ruku, nogu i leđa pa ga je držala nekoliko sekundi. Trener je, srećom, uspeo da se oslobodi. Napad su iz publike gledala i deca. Kouta je poreklom iz Egipta, a radi u ruskom cirkusu više godina. Lav se na kraju povukao i vratio se u kavez.

"Srce mi je stalo kada je lav krenuo na krotitelja", rekla je jedna majka.

"Pozvao sam lava i on me napao. Zaustavio sam ga, ali lav nije hteo da se vrati na svoju poziciju. Srećom lav me nije ugrizao za vrat. Povredio mi je ruku, nogu i leđa. Imam rane od ugriza i duboke ogrebotine. Bio sam krvav ali mirnim sam glasom pozvao lavove da se vrate u kaveze jer su u publici bila deca. Onda sam smirio publiku i počeo točku iznova. Lavovi su bili nemirni jer je predstava počela ubrzo nakon što smo došli na novu lokaciju i nisu se stigli prilagoditi", rekao je Kouta.

Dodaje kako radi sa deset lavova.

"I oni mogu biti loše raspoloženi baš kao ljudi. Kada se probude loše volje, takvi su ceo dan. Ali ljudi su puno opasniji od lavova. Možeš s nekim biti prijatelj i onda ti zabije nož u leđa. Predatori su drugačiji. Oni nikada ne varaju. Postoji linija koju ne smete da pređete jer tada može biti loše. Kada životinja napadne trenera, u 99 odsto slučajeva je kriv trener. Ali oni su moja djeca. Znam da napad nikada neće završiti smrću jer su oni moja deca. Njima više verujem nego ljudima", kaže Hamada Kouta, piše Dejli Mejl.

Kurir.rs/24 sata.hr

Foto: Screenshot

Kurir

Autor: Kurir