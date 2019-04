DESNIČARI EVROSKEPTICI PROŠIRILI SAVEZ: Hoće da promene Evropu posle izbora, a evo šta je po njima NAJVEĆI RIZIK za Stari kontinent! (FOTO)

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini, lider antimigrantske stranke Liga, rekao je na konferenciji za medije u Milanu da je cilj novog pokreta na majskim izborima za Evropski parlament da "pobedi i promeni Evropu".

Desničari evroskeptici traže potpuno zaustavljanje ilegalnih migracija, čvršće evropske granice, obnovu suvereniteta članica EU i zaštitu, kako navode, "evropske kulture".

Novi evroskeptični savez, čiji je moto "Ka Evropi zdravog razuma", objedinjuje desničarske stranke iz političke grupe u EP Evropa nacija i slobode (ENF) i drugih parlamentarnih grupa. ENF-u, između ostalog, pripadaju francuska krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje, Slobodarska partija Austrije i holandska Stranka za slobodu.

Uz Salvinija su na današnjoj konferenciji bili i predstavnici krajnje desne Alternative za Nemačku, evroskeptične populističke Stranke Finaca i desničarske Danske narodne stranke. Te partije trenutno pripadaju drugim grupama u Evropskom parlamentu - Evropskim konzervativcima i reformistima (ECR) i Evropi slobode i direktne demokratije (EFDD).

Lideri tih stranaka uputili su poziv svim srodnim partijama da pristupe novom bloku koji će biti formiran posle izbora za Evropski parlament.

Salvini je odbacio ocene da pokret, u kojem ima krajnje desnih stranaka, čine politički ekstremisti koji koketiraju s evropskom totalitarnom istorijom.

"Danas za ovim stolom nema nostalgičnih ekstremista. Jedini nostalgičari su na vlasti u Briselu. Danas gledamo napred s jasnim sećanjem na ono što se desilo u prošlosti", naveo je Salvini.

On je kao glavnu pretnju za bezbednost u Evropi identifikovao islamski, a ne politički ekstremizam.

"Posle 10 meseci na mestu ministra unutrašnjih poslova, mogu da kažem da rizik broj jedan u Italiji i Evropi predstavlja islamski ekstremizam, islamski fanatizam, islamski terorizam. Postoje ekstremno desne i ekstremno leve manjine u Italiji i Evropi, ali su one srećom kontrolisane i nema ih mnogo", kazao je lider Lige.

On je dodao da će novi savez, ako osvoji većinu u EP, zauvek prekinuti proces evropskih integracija Turske. Politički stručnjaci navode da bi izbori za Evropski parlament, koji će biti održani od 23. do 26. maja, mogli da budu prekretnica u evropskoj politici posle Drugog svetskog rata, ako tradicionalno jake političke snage izgube podršku i dođe do jačanja ekstremista i populista.

