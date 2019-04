ASANŽOVA ADVOKATICA BRUTALNO NAPALA EKVADOR: Sve što su rekli o Džulijanu je laž! (VIDEO)

Dženifer Robinson rekla je danas za Skaj njuz da su ekvadorske vlasti davale skandalozne optužbe protiv Asanža da bi opravdale to što je dozvoljeno britanskoj policiji da uđe u njihovu ambasadu u četvrtak i uhapsi Asanža koji je tu bio sklonjen od 2012.

Predsednik Ekvadora Lenin Moreno ukinuo je ove nedelje azil Asanžu čime je otvorio put za britansku policiju da ga uhapsi. Robinson je rekla da je Asanž živeo u vrlo teškim uslovima od kada je Moreno došao na vlast 2017. godine.

Asanž se 2012. sklonio u ekvadorsku ambasadu u Londonu kako bi izbegao da bude izručen Švedskoj zbog optužbe za seksualni napad, koja je u međuvremenu odbačena. Londonska policija je u četvrtak uhapsila Asanža na osnovu naloga SAD za njegovo izručenje i zbog kršenja uslova kaucije u Velikoj Britaniji. Ekvador je prethodno oduzeo azilantski status Asanžu, navodeći kao razlog njegova "kršenja međunarodnih konvencija i dnevnih protokola".

SAD traže Asanža zbog objavljivanja desetina hiljada tajnih vladinih dokumenata putem Vikiliksa. Švedska takođe razmatra da obnovi istrage protiv njega oko optužbi za silovanje.

Robinson je rekla da je on spreman da sarađuje sa švedskim vlastima ako bi one zatražile njegovo izručenje ali da je prioritet da se izbegne izručenje u SAD, prenosi Frans pres. "Džulijan se nikad nije brinuo zbog suočavanja sa britanskim ili švedskim pravosuđem. Nama je glavna briga bila i dalje jeste da se spreči da on bude poslat u SAD", rekla je Robinson.

Asanžovo naredno pojavljivanje pred sudom biće 2. maja putem video veze.

