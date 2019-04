ON JE BIO U NOTR DAMU KADA JE IZBIO POŽAR: Ljudi su odlazili sa mise, a onda sam osetio dim... pogledao sam svod i sve je bilo u plamenu!

Vikar arhiepiskopije francuske prestonice Filip Marse prisetio se prvih minuta požara u katedrali Notr Dam u Parizu.

U trenutku početka požara, Marse se nalazio u svojoj kancelariji.

"Večernja služba je počela nešto oko 19.30. časova. Požar je već izbio, ali za njega niko nije znao. Nije bilo nikakve panike kada su ljudi odlazili sa mise. Nekoliko minuta kasnije osetili smo dim, i gledajući katedralu, videli smo požar na svodu, tamo gde je sve od drveta. Odmah sam izašao na ulicu i rekao: O, Gospode", rekao je sveštenik za Sputnjik.

foto: EPA

2Zatim je došla gradonačelnica Pariza An Idalgo, a nešto kasnije Makron. On je više voleo da bude na licu mesta, nego da dobija informacije od drugih. Mislim da je njegov nagon bio izazvan jakim emocijama. To što je on rekao na licu mesta bilo je veoma potresno", dodao je Marse.

foto: EPA

On je podsetio da je kod katolika u toku Sveta nedelja, koja prethodi Uskrsu.

"Nekoliko dana kasnije mi ćemo slaviti Hristovo vaskrsnuće - centralni događaj naše vere. Kada sam juče video krst u unutrašnjosti katedrale, osvetljen vatrom, to je bilo otelovljenje što se s nama dešava: krst u vatri, statua Device Marije i plamen", rekao je vikar.

On je pozvao da se u tom događaju ne traži tajni smisao i izrazio nadu da je to "bio nesrećan slučaj, a ne namerna akcija".

Najveći požar u katedrali Notr Dam počeo je sinoć. Plamen je zahvatio noseću konstrukciju. U gašenju požara je učestvovalo oko 400 vatrogasaca. Požar je ugašen jutros. Prema podacima francuskih medija, nesreća je povezana sa radovima na restauraciji. Deo katedrale je bio zatvoren.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen Youtube RT)

