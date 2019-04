VLADIKA MILEŠEVSKI O ČUDU U NOTR DAMU I ŠTA NAM ONO PORUČUJE: To što je krst ostao netaknut u požaru koji je besneo 16 sati dobro je OBEĆANJE NEBA! (VIDEO)

Čudo u katedrali... Neoštećeni oltar posle požara u Notr Damu foto: EPA/Christophe Petit Tesson

Pet dana posle stravičnog požara koji je progutao simbol hrišćanske Evrope - Notr Dam, ljudi širom sveta su još uvek u šoku. Međutim, svi veruju da je pravo čudo to što su, uprkos vatrenoj stihiji koja je besnela 16 sati, pozlaćen krst i oltar ostali netaknuti!

Vladika mileševski Atanasije Rakita kaže za Kurir da je to što je krst ostao netaknut veliko čudo!

"Krst je simbol i sila života i obnove. Već to što se postavljaju takva pitanja, da li je to čudo ili ne, ima svoj efekat. Bolje je što je preživeo. Žao mi je zbog požara, ali i to nas podseća kako naše zemaljske svetinje ne samo da usmeravaju na nebo nego one od neba i zavise za svoj opstanak i trajanje.

BOG ĆE DATI DA HRAM VASKRSNE

Povodom velikog požara koji je zahvatio katedralu Notr Dam u Parizu, oglasilo se i sveštenstvo manastira Visoki Dečani, koje je izrazilo duboku solidarnost:

- Nakon vatrene stihije koja je teško oštetila jednu od najstarijih evropskih katedrala, koja je svojim zvonima objavila pobedu hrišćanske vojske na Kosovu polju 1389. godine, izražavamo duboku solidarnost sa svim hrišćanima Francuske i svim građanima ove zemlje kojima je ona vekovima bila simbol identiteta. Da Bog da da se ovaj predivni hram ponovo obnovi i vaskrsne u svojoj lepoti.

Obnovićemo svakako, ali ne sami, nego uz pomoć Božju. Netaknuti krst mi se čini već kao dobro obećanje neba", navodi mileševski episkop Atanasije Rakita i ističe da Mileševa saoseća sa Bogorodičinom crkvom.



Pre nekoliko dana stravičan požar zahvatio je katedralu Notr Dam, a francuski istražitelji razmatraju mogućnost da je on izazvan kratkim spojem, što će utvrditi dalja istraga. Požar je rastužio čitavu planetu. Svi su se digli na noge i krenuli u akciju prikupljanja novca kako bi pomogli u obnovi katedrale Notr Dam.

Požar je besneo 16 sati, a vatrogasci koji su ušli u unutrašnjost ostali su začuđeni - ispred oltara su se nalazile neizgorele klupe i drvene grede, ukrasi i skulpture oko oltara su ostali netaknuti, isto tako, uprkos visokoj temperaturi, čitavi su ostali oltar i pozlaćeni krst!

Verski analitičar Draško Đenović rekao je dan ranije za Kurir da se ovaj događaj može nazvati čudom, ali da sve zavisi od perspektive.

Tragedija... Požar guta katedralu foto: Asošijejted Pres

Profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji Dimitrije Kalezić rekao je da su relikvije sačuvane Božjom pažnjom.

Kurir.rs

Foto printscreen YT/Kurir

Kurir