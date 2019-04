PLJUJTE ME, SECITE I UDARAJTE: Pastor šokirao decu u želji da im pokaže muke Isusa Hrista (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

On je zamolio učenike da ga iseku nožem, šamaraju ga i pljuju na njega. Prema njegovim rečima, on je to učinio kako bi pokazao učenicima stradanje Isusa Hrista pre Njegovog raspeća.

Međutim, lekcija je izazvala reakciju dece i roditelja koji su rekli da je neprikladno izvesti takvu vežbu. Kancelarija šerifa okruga Liking i gradska crkva "Impact" pokrenuli su istragu o incidentu.

U međuvremenu, pastor je objavio izvinjenje na Fejsbuku, rekavši da je njegova akcija neprikladna.

