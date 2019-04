ČUDO NA SPALJENOM KROVU NOTR DAMA: One su uspele da prežive plamen koji je pržio sve pred sobom, stručnjaci objasnili kako ih ni dim nije ubio! (VIDEO)

Pčele, njih 180.000 koje su živele u košnicama na krovu katedrale koji je potpuno izgoreo preživele su vatrenu stihiju koja je uništila jednu od najpoznatijih crkava na svetu.

Pčelar katedrale Notr Dam Nikolas Žeon potvrdio je da su pčele žive i da još uvek zuje u svojim košnicama.

Naime, košnice su postavljene na Notr Dama 2013. godine u sklopu inicijative da se širom Pariza poveća broj pčela.

Košnice su smeštene na vrhu sakristije na južnoj strani katedrale, nekih 30 metara ispod glavnog krova.

Nikolast kaže da ih je požar nekim čudom zaobišao iako kako kaže eropske pčele, za razliku od drugih vrsta, ostaju kod košnice kada osete opasnost te jedu med i štite maticu.

Žeon kaže da su mogle da stradaju od visoke temperature, ali da im dim ne škodi. "Dim ih ne bi ubio, ali bi ih omamio i uspavao", dodaje on.

Pčelari obično koriste dim kako bi lakše prišli košnicama.

"Pogodilo me je to što se dogodilo katedrali Notr Dam jer je toliko lepa, ali je vest da su pčele još uvek žive je divna vest. Hvala Bogu da plamen nije došao do njih. To je čudo!"

