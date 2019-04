ŽENA PROVELA 27 GODINA U KOMI: Pre nesreće telom zaštitila sina, a evo koje je ime pe prvo izgovorila kada se probudila (VIDEO)

Ona je u trenutku nesreće imala 32 godine. Zadobila je teške povrede mozga kada se auto u kom je bila sa sinom sudario sa autobusom. Omar Vebar, koji je tada imao četiri godine, nije povređen, jer ga je majka zagrlila u trenutku sudara.

Vozilom je upravljao Abdulin zet, ona je teško povređena, a prošle godine je povratila svest u bolnici u Nemačkoj. Omar je progovorio o majčinoj nesreći i njenom putu ka oporavku u intervjuu za lokalne novine National.

"Nikada nisam odustao od nje, jer sam znao da će se jednog dana probuditi", rekao je Omar. "Želim da ispričam njenu priču kako ljudi ne bi izgubili nadu za bližnje i kako ih ne bi otpisali, ako su u tom stanju", dodao je.

"Majka je sedela sa mnom na zadnjem sedištu. Kada je videla da ćemo se sudariti, zagrlila me je kako bi me zaštitila." Sem modrice na glavi, Omar nije imao povrede. Njegova majka, međutim, satima nije bila zbrinuta.

Abdula je kasnije prebačena za London. Britanski doktori su utvrdili da je u vegetativnom stanju - nije mogla da reaguje, ali je osećala bol, prenosi list National. Iz Britanije je vraćena u Al Ain, grad koji se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u blizini granice sa Omanom, gde je prebacivana iz jedne u drugu ustanovu.

Ostala je u Al Ainu nekoliko godina, a doktori u su je hranili preko cevi kako bi je održali u životu. Takođe su joj uključili i fizikalnu terapiju, kako joj mišići ne bi oslabili usled nedostatka kretanja.

Iz Suda krunisanog princa, institucija vlade u Abu Dabiju, ponudili su porodici da Abdulu prebace u Nemačku 2017. godine. U Nemačkoj je imala nekoliko operacija, jer su joj mišići ruku i nogu bili oštećeni, ali i primala terapiju kako bi joj se poboljšalo stanje.

Godinu dana kasnije, dok se njen sin svađao sa osobljem bolnice, Abdula se oglasila. "Došlo je do nesporazuma u bolnici i ona je osetila da sam u opasnosti, što je izazvalo šok", kaže Omar. "Ispuštala je čudne zvuke i ja sam pozvao doktore kako bi je pregledali, ali su oni govorili da je sve u redu."

"Ali tri dana kasnije sam se probudio jer me je neko dozivao." "To je bila ona! Zvala me je i ja sam potrčao od radosti, jer sam godinama sanjao o tom trenutku, a prvo što je ona izgovorila bilo je moje ime." Sada može da vodi kratke razgovore. Vratila se u Abu Dabi, ponovo je operisana i nastavila je rehabilitaciju koja bi trebalo da joj olakša sedenje i spreči kontrakcije mišića.

Samo nekoliko ljudi povratilo je svest nakon godina u komi. Nemoguće je predvideti da li ljudi u komi mogu da povrate svest, navodi britanska Nacionalna služba za zdravlje.

Ljudi koji povrate svest često imaju druge probleme izazvane povredom mozga. Jedan od retkih slučajeva oporavka jeste slučaj Terija Volisa, Amerikanca koji je doživeo saobraćajnu nesreću sa 19 godina i uspeo da se probudi nakon 19 godina provedenih u vegetativnom stanju. Veruje se da je Volis uspeo da obnovi moždano tkivo.

Bivši vozač formule jedan, Mihael Šumaher, doživeo je povredu glave na skijanju u Francuskoj 2013. godine. Njemu je medicinski izazvana koma, pre nego što je prebačen u Švajcarsku na kućno lečenje.

