OVA ZEMLJA JE MEKA ZA DEČIJU PORNOGRAFIJU: Polovina svih filmova i slika sa nalazi na serverima te države (VIDEO)

Prema istraživanju IWF-a, 48.900 internet adresa na kojima se nalaze slike i filmovi seksualne zloupotrebe dece, povezana je sa serverima u Holandiji, što čini čak 46,5 posto od ukupno preko 105.000 adresa otkrivenih u 2018. godini, prenela je holandska televizija NOS.

Iza Holandije su Sjedinjene Američke Države (12,2 odsto), Rusija (11,3 odsto), Slovačka (10,5 odsto) i Francuska (6,3 odsto).

Većina internet adresa na kojima se deli dečija pornografija ima nastavke .com, .net, .co (Kolumbija), .ru (Rusija) i .to (Tonga).

U više od tri četvrtine slučajeva online pornografije žrtve seksualne zloupotrebe su devojčice.

Najgori oblik zloupotrebe je seksualno nasilje odrasle osobe nad detetom starosti do dve godine, a prema nalazima IWF-a deli se na 68 posto otkrivenih internet adresa.

U svom godišnjem izveštaju IWF ne navodi objašnjenje za činjenicu da se gotovo polovina dečije pornografije hostuje na serverima u Holandiji.

Fred Hraperhaus, holandski ministar bezbednosti i pravosuđa, prošle godine ukazao na odgovornost holandske vlade u borbi protiv seksualne zloupotrebe dece, upravo zbog velike holandske hosting branše, koja svoje usluge nudi klijentima širom sveta.

U 2017. godini je udeo holandskih servera u hostovanju otkrivene dečije pornografije iznosio 35,6 posto, skoro 28.000 od ukupno 78.500 otkrivenih internet adresa.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Shutterstock

Kurir