BAJDEN JE OSTVARIO TRAMPOV SAN: Posle višemesečnih čarki, možda će se odmeriti na izborima! Evo kolike su šanse bivšeg potpredsednika SAD (VIDEO)

Agencija Blumberg navodi da se "Bajden pozicionirao kao jedini kandidat koji može da pobedi Trampa". Isti izvor navodi da će bivši potpresednik svoju kampanju fokusirati na obnovu i širenje srednje klase, kao i na smanjenju podela u društvu.

O Bajdenovoj kandidaturi govorilo se mesecima, a ona će se sada suočiti sa brojnim pitanjima, uključujući i to da li je prestar za istu.

Bivši potpredsednik se prethodnih meseci našao u centru skandala, kada ga je nekoliko žena optužilo za nepristojno ponašanje.

To je i bila prililka da ga Tramp napadne i zapita " da li se zabavljaš Džo?"

Međutim, kako se mesecima spekulisalo o bajdenovoj kandidaturu, Tramp je i onda dao svoje mišljenje o tome rekavši da je " Bajdenova kandodatura njegov san".

Bajden je pre godinu dana uputio nekoliko oštrih komentara na račun američkog predsednika, koji je uzvratio putem Tvitera.

Bajden je izjavio da bi "pretukao Trampa" da su u srednjoj školi zbog njegovih komentara o ženama. "Da smo u srednjoj školi, odveo bih ga iza sale za fizičko i ubio Boga u njemu", rekao je Bajden.



Tramp mu je veoma brzo odgovorio na Tviteru: “Ludi Džo Bajden pokušava da se ponaša kao opasan momak. Zapravo, on je slab i mentalno i fizički, ali mi i dalje preti fizičkim napadom, već drugi put. On me ne zna, ali bi pao brzo i jako, plačući sve vreme. Džo, ne preti ljudima!”, napisao je Tramp.

I pre nego što je potvrdio kandidaturu, ankete su pokazivela da bi Bajden mogao da osvoji najveći broj glasova u stranačkoj trci. Najbliži protiv kandidat bio bi mu Berni Sanders, dok su ostali daleko iza. Ankete koju su sproveli Rojters i Ipsos nedavno pokazuju da bi Bajden bio u značajnoj prednosti u odnosu na Sandersa - 24 odsto naspram 15.

Bajden je bio potpredsednik SAD od 2009. do 2017. godine za vreme mandata Baraka Obame. Pre toga, Bajden je predstavljao državu Delaver u američkom Senatu između 1973. i 2009. On se kandidovao za predsednika Sjedinjenih Država 1988. i 2008. godine, ali se rano povukao iz obe trke.

