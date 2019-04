URUGVAJ PRVI NA SVETU LEGALIZOVAO REKREATIVNU UPOTREBU MARIHUANE: Kreće i izvoz u medicinske svrhe, Nemci prvi kupci u EU

Urugvaj, prva zemlja u svetu koja je legalizovala rekreativnu upotrebu marihuane, planira i sledeći korak - da postane prva u Latinskoj Americi koja je izvozi u medicinske svrhe. Za isporuku je spremna prva berba iz staklenika na 120 kiliometara zapadno od Montevidea, piše briselski portal Euraktiv.

Zaposleni u američkoj kompaniji Fotmer, trenutno jedino imaju dozvolu da izvoze, seku i suše biljke pre nego što ih isporuče u Evropu, Kanadu i Australiju. Urugvaj se tako priključio izvoznicima medicinske marihuane među kojima dominira Velika Britanija. Ta zemlja, prema podacima UN koji se odnose na 2016, pokriva više od dve trećine tržišta.

U grupi velikih igrača su i Holandija i Austrija koje drže nešto više od 16, odnosno gotovo devet odsto tržišta. U međuvremenu sve više zemalja ulaže u proizvodnju medicinske marihuane koja je legalna u tridesetak zemalja.

Prema procenama iz jednog američkog istraživanju iz 2017. vrednost globalnog tržišta medicinske marihuane 2025. mogla bi da dostigne 55,8 milijardi dolara.

"Urugvaj je vizionar", kaže vlasnik Fotmera Džordan Luis (46). "Tržište raste", dodaje Luis koji veruje da Urugvaj, zemlja u kojoj se kanabis kupuje u apoteci, može da bude predvodnik.

Fotmer za 2019. planira proizvodnju šest tona medicinske marihuane a Luisov krajnji cilj je da dostigne 400 tona godišnje u zamenu za investiciju od 15 miliona dolara.

On je u Urugvaju izgradio 18 staklenika površine 30.000 kvadratnih metara.

Biljke mogu da porastu do dva metra nakon čega ih radnici, poput Santjaga Bardanke (33), seku i odvajaju stabljike od cvetova.

"To traje izmedju pet i deset minuta po stabljici", rekao je Bardanka za AFP.

Fotmer na vrhuncu sezone, kada se biljke seku, zapošljava 150 ljudi. To je stresan period koji traje samo nekoliko dana ali danonoćnog rada. Ceo proces je strogo regulisan jer su cvetovi i ekstrat koji biljke proizvode uglavnom namenjeni farmaceutskoj industriji.

"Cilj nam je da budemo vodeći proizvodjač medicinske marihuane" u svetu koristeći liberalne urugvajske zakone o drogama, dodaje Luis, Amerikanac, inače po profesiji veterinar.

Počeo je sa deset biljaka ali je iskoristio priliku koju je dobio od Urugvaja da vodi svoj biznis i sada ima 10.000 biljaka. Cvetovi se šalju u Nemačku, jednu od 21 članice EU u kojima je medicinska marihuana legalna, dok se ostale hemijske komponente koriste u specifičnim lekovima, rekao je Luis.

Svaka faza procesa je strogo izdvojena i da bi prešli iz jedne prostorije u drugu zaposleni moraju da prodju kroz prostor pod pritiskom, i da promene odeću, obuću i maske kako bi se što više smanjio rizik od kontaminacije.

"To je hiper paranoja", rekao je jedan od Fotmerovih direktora Asim Beg dodajući da je to neophodno "jer je to lek kao i svaki drugi".

Proizvodni proces podrazumeva sečenje biljke u pravom trenutku, ostavljanje cvetova da se suše šest dana i zatim još toliko da se "stabilizuju" i da hemijske komponente dostignu konačno stanje. Zatim se u naredna dva dana finalni proizvod pakuje.

"Nadgleda se ceo život biljke, od sadnje do prodaje", rekao je Beg dodajući da je to zahtev farmaceutske industrije.

Svaki paket je težak oko tri kilograma i prodaje se na medjunarodnom tržištu za izmedju 9.000 i 21.000 dolara pri čemu je cena grama od tri do sedam dolara. Prve isporuke će ići u Nemačku.

