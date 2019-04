PESKOVA PITALI KAD PUTIN STIŽE DA SPAVA OD SILNIH OBAVEZA: Njegov odgovor je sve nasmejao!

Vladimir Putin je pre dva dana doleteo iz Čite u Vladivostok, gde je razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong-unom, a zatim otišao u dvodnevnu posetu Kini. Novinare je interesovalo kada predsednik uspeva da spava.

"On je Putin, on ne spava. On radi“, sa osmehom je odgovorio Peskov.

Osim učešća na forumu međunarodne saradnje "Jedan pojas - jedan put", Putin je imao seriju bilateralnih sastanaka, kao i razgovor sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Ti sastanci su bili veoma sadržajni, naveo je Peskov.



"To je i praksa, kada predsednik koristi takve sastanke za razgovor sa svojim kolegama“, rekao je portparol Kremlja.

