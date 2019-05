OD KRALJICE KOKAINA JE I ESKOBAR UČIO: Bila je strah i trepet decenijama, a prvo ubistvo je počinila sa 11 godina! Njeno ubistvo je postalo simbol rata narko-klanova (VIDEO)

Kraljica kokaina bilo je ime koje je širilo strah i po kojem su Grizeldu Blanko nazivali njezni prijatelji i neprijatelji. Eskobar je možda bio najveći mafijaški šef, ali je upravo ona, "kraljica", bila žena koja je svima njima pokazala put. Neki će reći da je on bio njen štićenik, iako će drugi to negiratii i reći kako su postali smrtni neprijatelji, konkurencija. Nakon što je stekla ugled u krijumčarenju droge 70-ih, deceniju nakon toga iskoristila je kako je kako bi širila svoje teror zahvaljujući kojem je stekla niz neprijatelja širom Kolumbije i SAD-a. Nije se bojala nikoga, a njene metode zastrašivanja bile su brutalne, uključivale pucnjavu u trgovačkim centrima, pucnjavu na putu, upade u kuće. Govori se o listi od ukupno 250 ubistava. "Ljudi su je se toliko bojali i taj ju je ugled pratio gde god je išla. Bila je gora od bilo kojeg muškarca u tom svetu", rekao je Nelson Abreu, bivši detektiv.

Uprkos svojoj dokazanoj surovosti poput prave dame volela je skupocene i lepe stvari, posebno svoju vilu u Majamiju, dijamante koje je kupila od argentinske prve dame Eve Peron i milionsko bogatstvo, piše ATI. Kriminalom je počela da se bavim još u detinjstvu. Rođena je 1943. godine i navodno je sa 11 godina otela desetogodišnjeg dečaka, koga je i ubila nakon što njegovi roditelji nisu platili otkupninu. Ova priča zvuči potpuno neverovatno, ali samo je početak njene karijere koja je započela na ulici kolumbijskog Medeljina, u svetu prostitucije i džeparenja. Sa 13 godina Blanko je ušla u svijet velikog kriminala kada je upoznala svog budućeg supruga Karlosa Truhilja, krijumčara ilegalnih migranata. Uprkos trojici sinova koje su imali, njihova ljubav nije potrajala večno, a završila je tokom 70-ih kad je ona naručila njegovo ubistvo. On je bio samo prvi u nizu njenih trojice supruga koji su doživeli sličan kraj. Njezin drugi muškarac Alberto Bravo upoznao je sa trgovinom kokaina.

Početkom 70-ih preselili su se u Kvins u Njujorku i doživeli veliki uspeh u poslovanju. Imali su direktnu vezu sa tržištem kolumbijskog belog praha i zadovoljno uzimali veliki komad tog bogatstva iz ruku italijanske mafije. Tada je postala poznata po nadimku Kuma. Bila je domišljata pa se dosetila kako bi kokain mogli u SAD uvesti uz pomoć mladih žena koje su ga nosile skrivenog u svom donjem vešu, koje je posebno dizajnirala za tu namenu. Carstvo je počelo da se širi i po Njujorku, ali sve se raspalo 1975. godine kada su nju i njezinog supruga uhapsili velikoj akciji nazvanoj operacija Banši.

Ali pre podizanja optužnice pobegla je u Kolumbiju. Navodno je tamo i ubila Brava zbog miliona koji su nestali. Kako kaže legenda Blanko je izvukla pištolj iz svojih čizama od nojeve kože i pogodila Brava u lice dok je on ispalio hitce iz svog Uzija i pogodio je u stomak.

Drugi tvrde da ga je ubio Eskobar koji je tražio svoje mesto na vrhu. Nakon smrti drugog supruga dobila je nadimak Crna udovica i imala potpuno kontrolu nad svojim carstvom. Nakon manjeg neuspeha i dalje je slala kokain u SAD i biznis vodila iz Kolumbije. 1976. godine navodno je kokain krijumčarila na brodu Gloria, koga je kolumbijska vlast poslala tokom velike trke u Njujork. 1978. godine venčala se za trećeg supruga, pljačkaša banaka Daria Sepulveda, a te se godine rodio i njen četvrti sin Majkl Korleone koga je nazvala po kultnom filmu Kum. U Majamiju je živela raskošno, sa luksuznim automobilima i privatnim avionima. Imala je sve i ništa joj nije bilo nedostupno.

Uživala je u luksuznim zabavama a njezini gosti iz sveta droge i kriminala u prostitutkama koje je dovodila. Postala je zavisna o nepročišćenom kokainu kojeg su zvali bazuka što je i povećalo njene paranoje. U Majamiju je konkurencija u svetu droge postala sve oštrija, posebno sa kartelom Medeljin, a ubrzo je izbio i veliki sukob. Taj deo se Floride od 1979. do 1984. godine pretvorio u ratnu zonu. U junu 1979. godine nekoliko njenih plaćenih ubiica ubili su konkurenciju u jednoj trgovini alkoholnih pića. Bile su to prave ubice, koje su, kao u nekom filmu, na mesto pucnjave stigli u oklopnom vozilu za dostavu.

"Zvali smo ga ratnim vagonom jer su mu strane bile prekrivene čelikom sa otvorom za oružje", prisća se Raul Diaz, bivši detektiv. Ubrzo je taj vagon završio u rukama policije pa se morala okrenuti nekim efikasnijim oblicima transporta. Često su prilikom ubistava koristili motore, tehniku koja je uvela na ulice Medeljina. Plaćeni ubica u kog je imala najviše poverenja bio je Horge “Rivi” Ajala, koji se priseća kako bi naručivala ubistvo i zahtevala zapravo da ubijen bude i svako u blizini. Nije je bilo briga za nevine prolaznike, žene i decu. Bila je nemilosrdna. Ako joj neko ne bi platio na vreme ubila bi njega i njegovu porodicu, a ista bi mu se sudbina dogodila i ako ne bi hteo da plati.

Njen najdraži ubica nije ipak voleo da ubija decu, a čak je u jednom slučaju sprečio svoj tim da ubije decu dvojice krijumčara droge koje je upravo ubio. Ali ipak je ubio najmlađu žrtvu, dvogodišnjeg sina Jesus Kastra, jednog od ubica koji je pokušavao da ubije Kraljicu kokaina. Njegov dvogodišnji sin ubijen je slučajno s dva hica u glavu. Krajem 1983. godine Sepulveda je oteo njezinog sina Majkla Korleonea i vratio se u Kolumbiju, ali nije joj pobegao, navodno je unajmila ubicu koji se prerušio u policajca i upucao ga dok je to sve gledao njezin prestrašeni sin. To je podstaklo i rat s njegovom bratom Pablom a na njegovu stranu stali su njeni neprijatelji.

1984. godine Žaim, nećak njenog ubijenog drugog supruga Alberta Brava, patrolirao je njenim omiljenim trgovačkim centrom i čekao svoju priliku da je ubije. Uspešno je izbegavala sve napore plaćenih ubojica, pa čak i kada je naručila ubistvo Marta Saldariaga Očoa, čije su telo 1984. godine pronašli bačeno u kanal. Imala je sreće pa njegov otac nije krenuo u odmazdu, u osvetu. Umesto toga čovek čija je porodica uz Pabla Eskobara osnovala Medeljin kartel pozivao je na prekid nasilja. Osim neprijatelja počela je pratiti i DEA, američka agencija za suzbijanje droga. 1984. godine preselila se u Kaliforniju i pritajila se izbegavajući policiju i nećaka koji je planirao da je ubije.

Do kraja godine DEA je uhapsila njezinog omiljenog plaćenog ubicu jer su ga smatrali pretnjom za Blankino hapšenje. I tada su se okrenuli njoj. Uhapšena je 1985. godine kada je imala 42. Osuđena je na gotovo 20 godina zatvora zbog krijumčarenja narkotika. Ali to nije bio kraj njezinog kokainskog carstva i daleko je to bilo od istraga koje su je pratile i pokušaja da ju se osudi zbog ubistava. Vesti o njenom zatvaranju postale su javne i privukle mnogobrojne obožavaoce, među njima i dilera Čarlsa Kosbija s kojim se počela dopisivati. Ubrzo je posjetio i postali su ljubavnici, uz pomoć potkupljivog osoblja zatvora. Ona je na njega prebacila deo upravljanja svojim carstvom.

Kad su je strpali iza rešetaka pažnja neprijatelja prebacila se na njenog sina Osvalda. 1992. godine ljudi Pabla Eskobara upucali su ga u nogu i rame zbog čega je iskrvario do smrti u bolnici. Veliki udarac zadao joj je njin poverenik i plaćenik Ajala koji je postao glavna zvezda suđenja protiv nje. Zbog toga je navodno doživela nervni slom, s obzirom kako je on znao dovoljno podataka o njenom poslu da je pošalje na električnu stolicu. Ali kako kaže Cosby Blanco je imala plan. Tvrdi kako mu je predala poruku, na kojoj je pisalo ''jfk 5m ny''. Kad ju je pitao da mu objasni šta to znači rekla je da želi da organizujeotmicu Džona Kenedija mlađeg u Njujorku i kao zamenu za njegovu slobodu traži oslobađanje. Za trud će ih nagraditi sa pet miliona dolara. Uspeli su da se približe Kenediju, okružili su ga dok je šetao psa, ali preplašili se se policije.

Bila je dovoljno hrabra da planira otmicu, ali kada se plan raspao i njena priča se zakomplikovala. Ako Ajala svedoči protiv nje dobiće smrtnu presudu. Ali sasvim slučajno izašao je u javnost seks skandal između njega i sekretarice tužioca što ga je diskreditovalo kao svedoka. Spasila se od smrtne kazne, i prihvatila nagodbu, a 2004. godine oslobođena je i poslata u Kolumbiju.

Uprkos sreći koju je imala stekla je i puno neprijatelja. 2012. godine 69-godišnja Griselda Blanco ubijena je s dva pucnja u glavu ispred mesare u Medeljinu, i to na način koji je sama uvela na ulice tog grada - plaćeni ubica na motoru. Teško je zaključiti ko je je ubio, a danas Blanko leži na istom groblju kao i veliki šef Pablo Eskobar.

