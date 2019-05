OVO JE PAKLENI POMORSKI PUT: Brodovi nisu mogli da ga zaobiđu, a koštao je života 8.000 mornara! DANAS NJIME PROLAZE SAMO NAJHRABRIJI! (VIDEO)

Čuveni nemački brod kompanije 'Flajing P-Lajner', plovio je iz Port Elizabete u Adelejdu, u Australiji, u grad Falmut u Kornvalu u Engleskoj, ispunjen sa 60.000 vreća australijskih žitarica. Bio je to posljednji put ovog broda kroz olujna mora Drejkeovog prolaza, a to je bio i poslednji put da je neki komercijalni jedrenjak ikada oplovio Kejp Horn u južnom Čileu.

U spomen na 70. godišnjicu putovanja moga dede i predstojeću 500. godišnjicu otkrivanja Magelanovog prolaza koji razdvaja najjužniji vrh Južne Amerike od čileanskog arhipelaga Ognjena zemlja, novinar BBC-a ukrcao se na kruzer 'Ventus Australis' u Punta Arenasu u Čileu.

Kako je napisao, oduvek je želeo da vidi neke od pejzaža o kojima je govorio njegov deda, i premda je bilo nemoguće ponoviti njegovu četveromesečnu odiseju,ovaj četverodnevni izlet omogućio mu je da oseti duh ovakve avanture. Put je vodio kroz uske fjordove i tesnace a zaim na jug do najjužnije tačke putovanja – opasni Kejp Horn koji je ostao u njegovom sećanju do kraja života, piše BBC.

Iako svi znaju za Kejp Horn kao najopasnije mesto za pomorce na svetu, malo njih se usudilo tamo da prođe nekim manjim brodom ili jedrilicom.

Inače, jedriličari Kejp Horn uspoređuju s osvajanjem Maunt Everesta.

Najjužnija tačka Južne Amerike slučajno je dobio ime Kape iako to nije rt nego maleno ostrvo. Za Kejp Horn se verovalo da je najjužnija tačka, sve dok jedna pomorska havarija nije dokazala da to nije tačno. Saznalo se to tek kad se jedan jedrenjak razbio na arhipelagu Diego Ramirez koji je čak 60 milja jugozapadno od Kejpe Horna.

Pre no što je 1914. prokopan Panamski kanal oko sveta se plovilo isključivo oko Horna, jer je jedrenje kroz Magelanov prolaz još opasnije. Grube procene govore da je u ovim opasnim vodama živote izgubilo između 6.000 i 8.000 pomoraca.

Inače, Ognjena zemlja ili Tiera del Fuego je na zlu glasu zbog opasnog moreuza La Maire kod ostrva Estados. Njime jure morske struje brzine i do 8 čvorova – oko 16 km na sat, a u sudaru sa jakim vjetrovima iz suprotnog smera, stvaraju najveće piramidalne talase na svijetu koji mogu biti i viši od 20 metara.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Screenshot

Kurir