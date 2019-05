OVO JE KRALJ LAŽNIH DOLARA: Razbija se od posla, a caka je da je sve što radi LEGALNO (VIDEO)

Ali štampanje novca je vrlo delikatan posao, i upravo radi toga Rapaport svoju proizvodnju mora da koordiniše sa "ljudima u crnom", tajnim agentima koji se bave pravim kriminalcima koji štampaju lažan novac. "Hteo sam da sve bude jasno oko zakona i regulacija. Većina drugih kompanija koja pravi lažni novac zapravo to radi ilegalno, može ih se vrlo lagano zatvoriti i strpati u zatvor".

Lažni novac mora se praviti prema strogim federalnim zakonima, piše CNN, koji uključuju štampanje samo s jedne strane, i to da su novčanice značajno manje ili veće od stvarnih. Ali, ne slede svi pravila i incidenti se događaju.

Godine 2001. tokom snimanja filma "Raš Aur 2" u Las Vegasu tokom jedne je scene "razasuto" gotovo milijardu dolara vrlo uverljivog lažnog novca.

Neke novčanice nisu uništene i ušle su u opticaj. Tada su se država i njeni instrumenti upleli u celu priču, i počeli da diktiraju kako lažni novac mora da izgleda. Rapaport komunicira direktno s njima kako bi bio siguran da radi najtačnije i najsigurnije lažne dolare. Pravi dve vrste - jedne za snimanje iz bliza, i druge za koje nije tako važno da su skroz realistični.

"Ovaj novac koji nije za snimanje iz blizine štampa se sa obe strane, ali uključena je optička iluzija, da tako kažem, pa kada se novcu približite on se krene da se presijava i otkrije se kao lažan". Trik je, kaže, u tome da mora izgledati realistično na filmu, ali lažno ako ga neko pokuša da iskoristi. "Novac koji je za snimanje iz bliza, kada prelazi iz ruke u ruku, kada se na filmu njime plaća ili se otvara kofer pun novca, on izgleda naprosto fantastično i potpuno realistično, zato se i štampa samo s jedne strane", kaže Rapaport. Kako bi sve bilo u skladu s federalnim zakonima, lažan novac ne može da se pravi tako da malo modifikujete izgled pravog dolara, pa RJR Props imaju svoj sopstveni.

"Sve radimo od osnova. Počinjemo s praznim papirom koji menja boje kako ga presavijate na svetlosti, jedina smo kompanija na svetu koja radi s tako skupim novcem. To košta, ali želimo da naš novac izgleda najbolje što može", kaže Rapaport. Na prvi pogled, piše CNN, zaista je realističan, i tek kad ga detaljno ispregledate postaje jasno kako je reč o velikim razlikama. Umesto da piše "United States Federal Reserve" (federalne rezerve SAD-a) ispod broja 100 piše "lažna novčanica". I Bendžamin Frenklin izgleda malo drugačije, i nema svoje ime ispod lika.

Žig je drugačijeg dizajna, a dva potpisa kažu "Ima Not Real" (nisam stvaran) i "Not Real Currency" (nije prava valuta). Čak i "United States" piše se kao "Wunited States". Koliko košta lažan novac? RJR prodaje snopove od sto dolara po 45 dolara za ove "slabijeg" kvaliteta, a za ove koji se snimaju izbliza naplaćuje 65 dolara po snopu. Rade i novčanice koje su "pohabane" pa izgledaju kao da već dugo u opticaju. One koštaju dodatnih 20 dolara po snopu. "To je jako teško da se napravi, teže no što ljudi misle. Sve se radi ručno, svaka masnoća, mrlja, opekotina od cigarete. To zahteva dvadesetak ljudi da sedi oko stola i time se bavi", kaže Rapaport.

Jedna od najvećih narudžbi je za Netflixovu seriju "Ozark", u kom advokat narko-kartela sakriva velike količine gotovine u zidove svog doma i na druge lokacije. "Nismo znali što će se dogoditi i kako će to ispasti, ali bilo je fantastično", kaže Rapaport.

Kurir.rs/Express.hr

