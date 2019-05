SEKTAŠ NARUČIO UBISTVO SVOJE ŽENE OD ALBANSKE MAFIJE: Našao ubice preko dark veba, dao im gomilu para, ali na ovo nije računao... (VIDEO)

Na svoj 43. rođendan u martu 2016. godine Stiven Alvin je zamenio 6.000 dolara u kešu za bitkoin i išao je na sastanak s Mišel Vudard, ženom sa kojom je imao ljubavnu aferu. Kada je to veče došao kući, poslao je poruku čoveku kojeg je poznavao po imenu Jura: "Imam bitkoine".

Jura je, naime, vodio veb stranicu "Besa Mafia", koja se nalazila na darkvebu, a za koju je administrator tvrdio da ima veze sa albanskom mafijom i da vrše ubistva po narudžbini.

"Ako želite da ubijete nekoga, ili ga izlemati na mrtvo ime, mi smo pravi tipovi", pisalo je uz fotografiju muškarca s pištoljem na stranici Besa Mafije.

"Kažu da Besa znači "poverenje", stoga te molim nemoj ga izigrati. Zbog razloga koji su lični i odali bi moj identitet, važno mi je da kučka umre", pisao je Stiven Juri.

"Kučka" je bila njegova supruga Ejmi Alvin.

Stiven i Ejmi Alvin upoznali su se 24 godine ranije na Univerzitetu Ambasador, u gradu Big Sendi u Teksasu. Oboje su pripadali dosta ortodoksnoj hrišćanskoj zajednici koja je strogo poštovala subotnji šabat, odbacivala praznike pod paganskim uticajem kao što je Božić i zabranjivala, recimo, preblizak fizički kontakt za vreme plesanja.

Godine 1995, dok su još bili na faksu, otcepili su se od glavne crkve i pridružili sekti Junatjet Čerč of God, koja je prihvatila internet kao sredstvo širenja božje poruke. Nakon diplome sele se u Minesotu i usvajaju sina. Ejmi otvara firmu za dresiranje pasa, a Stiven kao IT tehničar radi od kuće za dve kompanije; on se uspinje u hijerarhiji crkve i postaje starešina, ona pak đakonica.

U slobodno su vreme održavali stranicu na koju su postavljali popise prihvatljivih pesama, uputstva o plesanju bez preteranog dodirivanja i slično. Ali je Stiven posećivao i sajtove "za odrasle" gde je našao eskort damu sa kojom je imao dva puta seks.



U crkvi je saznao za stranicu koja podržava predstavlja društvenu mrežu za "varanje", gde je upoznao Mišel Vudard.

Dan nakon što je kupio bitkoine, Stiven je na Alvin.net postavio fotografiju Ejmi i nekih 25 minuta nakon toga preko svoje mejl dogdaygod@hmamail.com adrese poslao je link Juri s napomenom: "Visoka je oko 167 i izgleda kao da ima 90 kila". Objasnio mu je da je najbolje vreme da je se ubije na njenom predstojećem poslovnom putu u Molin u saveznoj državi Ilinois. Ako bi ubica mogao izvesti da sve izgleda kao nezgoda - recimo, da se zabije u njenu kola sa vozačke strane - Stiven će dodati još koji bitkoin.

Jura je potvrdio sve detalje i odgovorio: "Sačekaće je na aerodromu, pratiće je u ukradenom autu i kada bude imao priliku izazvaće automobilsku nesreću da je ubije". Ako to ne uspe, dodao je Jura, "atentator će je upucati nasmrt".

Stiven je bio računarski obrazovan, pa pokrio svoje tragove koristeći anonimne servise za slanje mejlova.

Stvorio je i pozadinsku priču: "dogdaygod" je bila rivalka Ejmi Alvin, suparnička dreserka pasa s čijim je mužem Ejmi spavala. Stiven je ubistvo zakazao za vikend u martu kada je Ejmi išla na takmičenje pasa. Ali vikendu je došao kraj, a ona je još bila živa. Požalio se Juri. Jura je objasnio da atentator nije našao pogodan trenutak: "Mora biti u poziciji da autom udari njen auto u vozačka vrata, da ona sigurno umre. Nas ne zanima razlog zašto se ljudi ubijaju. Ali ako je ona vaša supruga ili drugi član porodice, možemo to izvesti i u vašem gradu", napisao je, uz napomenu da klijent mora otići iz grada na taj dan i da Ejmi može biti ubijena kod kuće, a sama kuća može biti spaljena do temelja, za samo 10 dodatnih bitkoina (tada je to bilo oko 4.100 dolara).

"Nije moja supruga, ali i ja sam razmišljao o nečemu sličnom", uzvratio je Stiven.

Već idući dan skupio je novac i poslao ga Besa Mafiji, međutim, nije prepoznao šifru od 34 cifre koja mu se pojavila na ekranu pa se prestrašio da je novac naprosto otišao na neki bezimeni račun. Na brzinu je kopirao tu šifru u svoj telefon i poslao je Juri uz jednu reč - "HELP". Jura je odgovorio nakon sedam sati - sve je u redu, novac je prošao. Međutim, opet su prolazili dani a Ejmi je i dalje bila živa. Kao iskusan prodavac, Jura je govorio Stivenu ono što želi da čuje: "Da, ona je zaista kučka i zaslužuje da umre. Molim vas da primetite da su 80% naših ubica pripadnici bandi koji diluju drogu, rade premlaćivanja i pokoje ubistvo. Za dodatnu naknadu, možemo organizovati iskusnijeg atentatora, bivšeg čečenskog vojnog snajpera". Sve u svemu, na atentatora je potrošio oko 12 hiljada dolara, ali računao je da će mu se na kraju isplatiti: Ejmi je imala polisu životnog osiguranja na 700.000 dolara.

Dva meseca nakon što je Alvin prvi put naručio ubistvo, Besa Mafia je hakovana. Jurina komunikcija s klijentima, pa tako i Stivenom, završila je na internetu i pokazalo se da su razni nalogodavci platili na desetine hiljada dolara u bitkoinima naručujući ubistva u Australiji, Kanadi, Turskoj, SAD. Informacije su došle do FBI-ja, koji je dobio nalog da upozori potencijalne žrtve, premda su blogeri koji su pregledavali poruke odmah zaključili da je reč o običnoj prevari. Alvinovi su ugradili video nadzor, a Stiven je kupio pištolj koji je Ejmi držala ispod svoje strane kreveta. Ejmi je počela da dobija anonimne pretnje preko mejla, čija je suština bila: ili se ubij sama, ili će ti nastradati porodica. Jednu nedelju u novembru, Ejmi je stavila bundevu da se peče i požalila se da joj se vrti u glavi. Njen otac je došao nešto da popravi u garaži i Stiven mu je rekao da je Ejmi u spavaćoj sobi, da se ne oseća dobro. Stiven ga je zamolio da sa sobom uzme njihovog sina, jer želi da odvede Ejmi u bolnicu. U sumrak je Stiven otišao po gorivo, pokupio sina od tasta i kad su se vratili kući dete je otrčalo u spavaću sobu roditelja da pozdravi mamu. Zatekao ju je ukočenu, u neprirodnom položaju, s lokvom krvi oko glave. Pištolj je bio pokraj nje.

"Mislim da se moja žena upucala. Krv je posvuda", rekao je Stiven kada je nazvao 911.

Kada su policija i FBI došli u kuću, posvuda se osetio miris pečene bundeve. To im je bilo čudno; ljudi retko kada počnu da kuvaju malo pre samoubistva. Dalje: mrlje od krvi nalazile su se na obe strane vrata koja su vodila u spavaću sobu, a dok je cela ta soba bila prekrivena psećim dlakama, pod u hodniku ispred bio je besprekorno čist.

Sledeća tri dana istražitelji su češljali kuću. Pokazalo se da je hodnik očišćen i videli su se tragovi stopala između spavaće sobe i perionice. Stiven je postao osumnjičeni, ali nije bilo direktnih dokaza. Međutim, počele su se pojavljivati indicije - aplikacije koje se koriste za pristup Toru, poruke vezane uz bitkoin. U njegovim su uređajima pronašli sekundarnu mejl adresu preko koje je išao na "Backpage" i "LonelyMILFS". A premda je sakrio većinu svoje kriminalne aktivnosti, Stiven ipak nije sakrio celu svoju istoriju internetskih pretraga, onu za koju je mislio da je bezazlena.

Naime, par minuta pre nego što je "dogdaygod" Juri prvi put predložio da se Ejmi ubije u gradu Molinu, na svom kompjuteru je izveo pretragu za "moline il". Dan kasnije pregledao je njihovu polisu životnog osiguranja. Kada su detektivi jednostavno u google upisali "dogdaygod", pojavile su se indeksirane stranice s "Dream Marketa", darkveb narko tržnice. Daljnjom pretragom otkriveni su brojni postovi od "dogdaygoda" u kojima se raspituje prodaje li iko skopolamin, lek koji zovu Đavolji dah. Sadržaj Ejminog želuca bio je, naravno, pozitivan na skopolamin.

U Stivenovom kompjuteru onda je pronađen ključni dokaz: ona napomena sa šifrom za bitkoin koju je upisao još u martu 2016. godine, kada je mislio da je njegov novac netragom nestao. To je bilo 23 sekunde pre nego što je "dogdaygod" panično pisao Juri za pomoć poslavši identičan niz od 34 cifre. Premda je samo 40 sekundi nakon toga Stiven Alvin izbrisao sve tragove i poruke sa svog telefona, izbrisane datoteke zapravo ne nestaju u potpunosti sve dok se preko prostora na kojem su se nalazile ne snimi nešto drugo. Par meseci kasnije Stiven je napravio bekap telefona na računar i taj krucijalni dokaz ostao je sačuvan na kompjuteru.

Suđenje je trajalo osam dana. Tužitelji su razložili svoju teoriju: Stiven je otrovao Ejmi većom količinom skopolamina, kako bi je ili ubio ili onesposobio. Iako je postajala sve slabija i zbunjenija, nije umrla pa ju je Alvin upucao pištoljem u hodniku, premestio telo u spavaću sobu i očistio krv. Porota ga je proglasila krivim, a sudija mu je dodelio doživotni zatvor bez mogućnosti uslovne. A Jura? Iako nije bilo smrtnih slučajeva povezanih s mušterijama Besa Mafije, u međuvremenu je pokrenuo nekoliko novih stranica s tobožnjim najamnim atentatorima, s jednako sugestivnim nazivima...

