UŽASAN SMRAD! TIRKIZNE VODE KARIBA POSTALE SU BRAON: Tone morskih algi doplivale na meksičku obalu, izgleda užasno! (FOTO, VIDEO)

Turisti koji su u potrazi za suncem došli u meksička letovališta Kankun, Plaja del Carmen i Tulum, zgroženi su smradom koji izaziva sargasum, vrsta alge nalik na morsku travu, čije su velike količine nagomilane na plažama i obojile tirkizne vode Kariba u braon boju.

AP prenosi upozorenja stručnjaka da bi ovo mogla da postane nova normalnost na području Rivijere Maja na meksičkoj karipskoj obali koja donosi polovinu prihoda od turizma koje Meksiko ostvaruje.

1 / 7 Foto: AP/Victor Ruiz

Navodi se da je do 2014. godine veoma malo ovih algi dospevalo do ovih obala, ali da je moguća kombinacija klimatskih promena, zagađenja izazvanog upotrebom veštačkih đubriva i okeanskih struja koje nose "tepihe" algi u Karipsko more izazvala eksploziju tog problema.

Foto: AP/Victor Ruiz

