BIO JE USPEŠAN SNAJPERISTA, PROŠAO SILNA RATIŠTA A PLAŠIO SE SAMO JEDNOG: A onda mu se život raspao! Hteo je da se ubije, kada je čuo ludu priču o majmunu i kokosu... Danas je milioner! (VIDEO)

Snajperista i američkih "foka" Brendon Veb doživeo je pravi životni brodolom a život mu se nije rasprao zbog burne vojne karijere, već onda kada je odlučio da ne ide u borbu.

Iza sebe ima bogatu karijeru, borio se u planinama Avganistana i Iraka, trenirao je Krisa Kajla prema čijem je hitu Klin Istvud snimio film, a u vojnoj karijeri suočio se užasima kojje civili ne mogu ni da zamisle.

Ali ratni užasi nisu bili njegov najveći strah, već neuspeh, dosada, stagnacija i gubitak porodice. I upravo je doživeo sve to nakon burne vojne karijere.

"Nisam bio na terenu više od pet godina, gradio sam biznis u koji sam uložio svu svoju ušteđevinu, novac kolega iz vojske, članova prodice i banke. I to se sve raspalo. Onda me ostavila supruga i sa sobom uzela naše troje dece. Postoje strahovi poput straha od povrede, smrti, letenja ili utapanja. Lično čitav dan mogu da razgovaram o bombama i mecima, ili truljenju u iračkom zatvoru. Ali, ovo što se meni dogodilo bilo je ostvarenje mojih najgorih noćnih mora", piše on u svojoj knjizi "Mastering Fear: A Navy SEAL'S Guide".

A onda je čuo priču prijatelja sa Filipina o tome kako hvataju majmune u toj zemlji. Naime, oni iskopaju rupu i stave kokos unutra. Onda je zatrpaju da ostane samo mala rupa kroz koju majmun može da zavuče ruku. Međutim, kada uhvati kokos on ne može da ga izvuče i tako praktično sebe zarobi jer se plaši gubitka. Veb kaže da je on "pustio kokos".

"Sedeo sam u svojoj iznajmljenoj sobi i kontemplirao. Posebno o propalom braku, to je bilo zaista teško da se prihvati. Dugo smo bili zajedno, i bila je uz mene dok sam prolazio snajpersku školu, ali naša ljubav, na moj užas, nije preživela sve izazove koji su bili ispred nas. Zaista sam razmišljao o skakanju s mosta, ali nisam to mogao da učinim svojoj deci, osim toga, život je tek bio ispred mene. Nazvao sam sve veze i poznanike koje sam imao, pa sam odlučio da se pobrinem za sebe i nađem posao", piše Veb. Dobio je vrhunski plaćen posao u konsultantskoj kompaniji koja je sarađivala sa vojskom. Zarađivao je veliki novac, počeo da vraća dugove. Postao je šef odeljenja, radio sa odličnim mentorima i upoznavao nove ljude.

Sa bivšom ženom je nastavio da se druži i da odgajaju decu, ali kaže da nije bio zadovoljan. A onda je odlučio da napusti dobro plaćen posao.



Zapitao se što ljude tera ili zadržava na radnim mestima koja ih ne zadovoljavaju, zašto se ne pokreću i koriste prilike koje im se pružaju, zašto ne ostvare nešto bolje od onog na čemu su u tom trenutku.

"Savladavanje straha počinje odlukom, a onda se nastavlja "vežbom" i ponavljanjem tih odluka kako bi bili što pripremljeniji za taj skok u nepoznato i akciju uprkos strahu. No devet od deset puta, kada dođe vreme da se napravi taj skok, nešto ljude zaustavi u tom poslednjem, finalnom potezu", piše Veb. Deo je to, piše Veb u svojoj knjizi, i odrastanja kao i prekidanja veza sa svim mehanizmima zaštite koji nam daju osećaj sigurnosti. To je otpuštanje kočnica i gubitka kontrole, kao i suočavanja sa strahovima.

"Pustio sam kokos. Otišao s posla i napravio još jedan startap. Nakon nekoliko godina za moju je kompaniju ponuđeno 15 miliona dolara, a danas vredi i deset puta više. Vredelo je, ali prvi je korak bio suočavanje sa strahom i puštanje kokosa iz ruke", piše Veb koji je autor ili koautor 12 knjiga.



(Kurir.rs/Bussines insider/Express.hr/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir