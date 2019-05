AMERIČKE DEMOKRATE SE UPLAŠILE KINESKIH VOZOVA: Traže istragu o vagonima za podzemnu u Njujorku jer mogu biti opasni za nacionalnu bezbednost

Senator demokrata Čarls Šumer izjavo je danas da želi istragu o tome da li bi plan za kupovinu novih vagona za podzemnu železnicu u Njujorku, a koje je proizvela kineska državna kompanja CRRC, mogao da predstavlja pretnju za nacionalnu bezbednost.

On je rekao da je to pitanje postavio Ministarstvu trgovine i zatražio od njih da izvedu pregled "od vrha do dna", nakon što je kineska kompanija CRRC pobedila na javnom tenderu za dizajn novih vagona u Njujorku, prenosi AP.

Kako se navodi, kompanja nije dobila ugovor u Njujorku, iako je pobedila na tenderima za nabavku novih vagona u Los Anđelesu, Čikagu, Bostonu i Filadelfiji.

Eksperti za bezbednost vozova upozoravaju na prethodne sajber pretnje i hakovanje napada iz Kine.

Kompanija CRRC saopštila je da podržava bilo kakvu istragu, navodeći da nema dokaza da bilo koji prozvođač namerno povezuje vagone sa sajber pretnjama.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: EPA/Justin Lane)

