PLANIRATE NA MORE, EVO KOLIKO PARA DA SPREMITE ZA LEŽALJKE, KAFU... Hrvatska je ovog leta skuplja, a ovo su cene U NAJOMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA!

Cene vanpansionske potrošnje za Grčku i Crnu Goru, za sada su ostale na prošlogodišnjem nivou, ali je Hrvatska znatno povećala cene.

"Cene borvaka na hrvatskoj obali skočile su između 5 i 15 odsto u zavisnosti od mesta za koje se turisti odluče. Za iznajmljivanje dve ležaljke sa sucobranom potrebno je izdvojtii imeđu 10 i 20 evra", kažu u jednoj turisitčkoj agenciji koja organizuje turističke ture u ovoj zemlji.

Hrvatska paprena za letovanje

Cene hrane ostale su slične kao i prošlog leta, budući da se krus kune nije značajno menjao u odosu na 2018. godinu. Za omiljene slatkiše na plaži potrebno je izdvojiti između 2.5 i 3 evra koliko košta palačinka, odnosno 1.5 evro za krofne.

Prema postojećim podacima kugla sladoleda će se prodavati za 1 evro, dok je za voćni ili gazirani sok od pola litre potrebno 2 evra. Čaj ili espreso u nekom od primorskih lokala platićete 1 evro.

Cene brze hrane sa kisoka kreću se u razmaku od 0.80 centi za pecivo do 3 evra koliko treba izdvojiti za parče pice ili pljekskavicu. Obrok u restoranu koštaće vas najmanje 10 evra, a ukoliko želite malo bogatiji ručak za to je neophodno izdvojiti i do 100 evra.

Cene u Grčkoj ostale iste

U grčkoj nema bitnijih poskupljenja i cene hrane i pića su gotovo iste kao i prethodne godine. Za omiljeni grčki specijalitet giros, biće neophodno izdvojiti 2.5 evra, dok je cena suvlakija 2.9 evra. Ukoliko se odlučite da prezalogaijte u restoranima biće vam potrebno od 6 do osam evra po osobi i to u jeftinijoj varijanti.

Kafa u grčkim lokalima 1 pa do 4 evra u zavisnosti za koju kafu i gde se odlučite da je popijete. Za pivo je potrebno izdvojiti između 3 i 5 evra. Flašica vode od pola litre košta 50 centi, a ona od litar i po od 1.5 do 1.7 evra.

Cene ležaljki na Halkidikiju kreću se po osobi od 5 do 15 evra, ali letovalištima u olimpijskoj regiji iznajmljivanje plažnog mobilijara je znatno jeftinije. Dovoljno je da poručite nešto za piće kkao biste koritili ležaljku i suncobran

U Crnoj Gori ista situacija kao i prošlog leta

Cene u Crnoj Gori su ostale na prošlogodišnjem nivou, te je sudeći prema podacima koje poseduje Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, cena ležaljki na plažama ostala ista, te je za jednu potrebno izdvojiti od 5 i 15 evra koliko se plaća na javnfrekventnijim plažama.

Za popularnu brzu hranu u jeku sezone potrebno je izdvojiti između 1 evro i 5 evra u zavisnosti nakom popularnom crnogorskom letovalištu se odmara, dok je cena kafe između 0.80 i 1.80 evra. Cene su gotovo iste kao i prošle godine.

Cene u restoranima takođe su ostale vrlo slične prošlogodišnjim, te je za ručak potrebno izdvojiti između četiri i 40 evra po osobi u zavisnosti od letovališta i naručene hrane.

