NAUČNICI U ŠOKU, OKEANI UBRZANO RASTU: Zbog naglog otapanja leda na Grenlandu i Antarktikuugroženi gradovi uz obalu, preti im POTOP! (VIDEO)

Naučnici smatraju da bi zbog globalnog zagrevanja, odnosno zbog ubrzanog otapanja leda na Grenlandu i Antarktiku, nivo mora mogao da poraste daleko više nego što se do sada pretpostavljalo.

Naime, do sada se verovalo da bi do 2100. nivo mora mogao da poraste za najviše metar, ali prema najnovijoj studiji, stvarni porast nivoa mogai bi da dostigne čak dva metra.

Kada je Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) 2013. objavio svoj peti izveštaj upozorio je da bi dalje zagrijavanje planete, bez većih smanjenja emisije gasova moglo da dovede do porasta globalnih nivoa mora za 52 do 98 santimetara do 2100. godine.

Prema najnovijoj proceni, ako se efekati staklene bašte ne smanje, vrlo je verovatno da će nivoi svetskih mora porasti za 62 do 238 santimetara 2100. Porast nivoa mora od oko dva metra imao bi katastrofalne posledice za našu planetu.

Naučnici su izračunali kako bi u tom slučaju na svetu nestalo 1,79 miliona kvadratnih kilometara nastanjive površine, što je jednako veličini Libije. Veći deo tog zemljišta nalazio bi se u važnim područjima za uzgoj hrane, kao što je na primer delta Nila. Bili bi ugroženi i veliki obalni gradovi, uključujući London, Njujork i Šangaj.

"Sirijska izbeglička kriza rezultirala je dolaskom oko milion izbeglica u Evropu. No broj migranata biće oko 200 puta veći ako nivoi mora porastu za dva metra", rekao je vođa istraživanja, fizičar Džonatan Bamber sa Univerziteta Bristol, a prenosi BBC.

Autori studije naglašavaju da još uvik ima vremena da se izbegne ovakav zastrašujući scenario, pogotovo ako se u narednim decenijama značajno smanje efekti staklene bašte.

Naučnici su rekli da verovatnoća za najgori scenario iznosi oko 5 odsto.

"Da vam kažem da postoji 5 odsto šanse da će vas pregaziti auto ako sada pređete ulicu, ne biste joj ni prišli", rekao je Bamber.

"Čak i verojatnoća od 1 odsto znači da bi se poplava koja se događa samo jednom u sto godina mogla ipak da se dogodi za vreme vašeg života. Mislim da verovatnoća od 5 odsto predstavlja ozbiljan rizik za našu planetu", dodao je.

Kurir.rs/BBC

Foto printscreen

Kurir