NASLEDNIK PAPE FRANJE O NESTAJANJU EVROPE: Kardinal Robert Salah kaže da su migranti MODERNI ROBOVI, a evo koja je njihova svrha! Ako se to ne spreči to će biti NAŠ KRAJ! (VIDEO)

Oni koji nastoje da upotrebljavaju Bibliju za promovisanje migracije, guraju “lažno” tumačenje svetog pisma, rekao je kardinal Sarah u novom intervjuu za francuski dnevnik Valeurs Actuelles.

Masovnu migraciju je takođe označio kao “novi oblik ropstva”. Kardinal je već podizao prašinu u medijima svojim konzervativnijim stavovima o liturgijskim praksama, islamu, migracijama i drugim pitanjima.

Ti stavovi su bil potpuno razotkriveni u članku francuskog dnenvika, u kom se Sarah iz Gvineje razljutio na sveštenike i biskupe koji “govore nejasne i neprecizne stvari, kako bi izbegli kritiku i promovisali glupu evoluciju sveta”.

O Evropi, Sarah je rekao da Crkva ne bi trebalo da sarađuje u stavovima koji podstiču sve veće prihvatanje masovnih migracija na tradicionalno hrišćanski kontinent.

“Svi migranti koji stignu u Evropu su bez novca, bez posla, bez dostojanstva … Da li je to ono što Crkva želi?”

"Crkva ne može sarađivati sa ovim novim oblikom ropstva u obliku masovne migracije. Ako Zapad nastavi sa tim planom, postoji veliki rizik da će, zbog nedostatka rađanja dece, Evropa nestati i da će je napasti stranci, baš kao što su Rim napali varvari.”



“Moja zemlja je pretežno muslimanska. Mislim da znam o čemu govorim” – dodao je ovaj afrički kardinal.

Sarahovi komentari u oštroj su suprotnosti sa onima pape Franje o toj temi. Franjo je u više navrata naglašavao vrednost migracija i posebno je ohrabrio evropske zemlje da otvore granice za migrante koji dolaze iz zemalja trećeg sveta.

Prošle nedelje je održao govor u Maroku, glavnom odredištu za migrante u podsaharskoj Africi koji žele da dopru do Evrope preko Španije i često je u govoru spominjao migracije.

“Pitanje migracija nikada neće biti rešeno podizanjem barijera, podsticanjem straha od drugih ili uskraćivanjem pomoći onima koji legitimno teže boljem životu za sebe i svoje porodice” – rekao je papa Franjo.

Papa Franjo je odbio da komentariše kako to da je među tim “porodičnim” imigrantima oko 95 odsto muškaraca koji preko imigrantske rute dolaze u Evropu.

Kardinal Sarah mnogo skeptičnije gleda na to treba li Crkva da bude otvorena za imigraciju. On je naveo primer Poljske, katoličke zemlje koja ima strogu imigracijsku politiku, i rekao je da ju je pozvao da ne žrtvuje svoj poljski i katolički identitet “na oltaru tehnokratske i bezdržavne Evrope”.



“Ona je slobodna da kaže Evropi da je Bog stvoren da bi se smestio na određeno mesto, s njegovom kulturom, tradicijom i istorijom” – nalgasio je kardinal novinarima. “Ova trenutna želja za globalizacijom sveta potiskivanjem nacija, je čista ludost.”

U intervjuu je pozvao Evropu da izbegne prihvatanje materijalizma i da ne zaboravi svoju hrišćansku baštinu i korene, upozoravajući da bi to moglo dovesti do izumiranja same Evrope.

“Ako Evropa nestane, a time i neprocenjive vrednosti starog kontinenta, islam će napasti svet” – rekao je kardinal Sarah. “Tada bi se potpuno promenila kultura, antropologija i vizija morala.”

Kurir.rs/Foxnews

