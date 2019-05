POTRESNA PORUKA MAJKE ZVERSKI UBIJENE BOSANKE U AMERICI: Ovo je za tebe, ženu kojoj su slomili srce, za ženu koju su izdali...! (VIDEO)

Ona je objavila čitulju na svom profilu uz komentar:

"Ovo je za tebe, za ženu koja se razočarala u život, koju su povredili ljudi koje je najviše volela, za ženu koju su izdali, kojoj su slomili srce, za ženu koja misli da neće moći voleti...

Mnogo je vas ovde, zar ne? Iza profila želite biti sretne, a niko ne primećuje vašu tugu, nemojte plakati, nemojte biti tužne... Naučile ste lekciju. Rane bole, ali će zaceliti, nekome pre, nekome kasnije... samo verujte, jer i vi ste stvorene da budete voljene i sretne... I vi ćete nekome biti princeza ... Borite se za sebe, čak i kad niko nije na vašoj strani... ", napisala je majka uz fotografiju čitulje svoje kćerke Zvjezdane Bencun.

Da podsetimo, Zvezdanu Bencun je suprug Slobodan Miljuš (37) krvnički pretukao i to naočigled njihovog 12-godišnjeg sina. Od posledica stravičnih povreda nesretna Zvezdana je ubrzo preminula u bolnici. Svirepo ubistvo dogodilo se u kući u kojoj su zajedno živeli u Las Vegasu, a kako se sumnja, motiv ubistva bilo je to što je Zvezdana htela da se razvede od Slobodana.

Majka je izjavila posle ubistva da je Zvjezdana radila je dva posla da prehrani njihovo dvoje dece, dok je on bio vozač kamiona i često na putu.

"Živeli smo u Bosni, a onda otišli u Ameriku. Tamo smo živeli 18 godina. Njih dvoje su se uzeli i živeli sami u braku. On je iz Like, Krajišnik. Mnoge stvari je radio u Americi, kurvao se, moja kćerka je decu odgajala sama. Htela je razvod braka, a on je tada postao još gori, nije mogao da prihvati da će ga ostaviti. Kad je došla s posla, uzeo je bejzbol palicu i smrskao joj glavu", i ispričala je očajna majka.

