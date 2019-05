OPASNO GOMILANJE ORUŽJA U ZALIVU: Pentagon razmišlja o slanju dodatnih trupa na Bliskom istoku!

Foto: EPA / US Navy / MC Amber Smalley

"Ono o čemu razmišljamo je je da li ima nešto što možemo da uradimo da poboljšamo bezbednost naših snaga na Bliskom istoku", rekao je vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Šenahan novinarima, dodajući da bi to moglo da podrazumeva "slanje dodatnih trupa".

Šenahan koji se obratio novinarima posle sastanka sa vijetnamskim ministrom spoljnih poslova Fam Bin Minom dematovao je cifre koje se pominju u američkim medijima, kao i tvrdnje da je američka komanda na Bliskom istoku zatražila od Pentagona dodatne vojnike zbog rasta tenzija sa Iranom.

"To nije 10.000, to nije 5.000. To nije tačno. Ono što mogu da vam kažem je da sam u redovnom kontaktu sa generalom Makenzijem", rekao je Šenahan.

General Kenet Makenzi je novi šef američke komande na Bliskom istoku.

SAD, prema navodima Pentagona, u ovom trenutku imaju izmedju 60.000 i 80.000 vojnika na Bliskom istoku, od kojih je 14.000 u Avganistanu, 5.200 u Iraku i manje od 2.000 u Siriji.

Vašington je u Zaliv već poslao nosač aviona i nosač helikoptera.

