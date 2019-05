PRVA PROJEKCIJA SASTAVA NOVOG EVROPSKOG PARLAMENTA: Najjače stranke i dalje Evropska narodna partija, Socijaldemokrate i Alijansa liberala!

Prvi rezultati izbora po zemljama članica EU doneli su i prvu projekciju mogućeg sastava novog Evropskog parlamenta.

Prema do sada pristiglim preliminarnim rezultatima iz 11 zemlja članica i predizbornim najavama iz 17 država članica, 751 mesto u Evropskom parlamentu moglo bi da bude podeljeno na sledeći način: Evropska narodna partija bi imala 173 mesta, socijaldemokrate 147, Alijansa liberala i demokrate plus Makronova Republika u pokretu 102, zeleni 71, vropski konzervativci i reformisti 58, Evropa nacija i sloboda (Salvinijeva alijansa) 57, Evropa slobode i direktne demokratije ( Pokret 5 zvezdica plus partija za Bregzit) 56, Evropska ujedinjena levica/Nordijska zelena levica 42 .

Kurir.rs/Tanjug

Foto Profimedia

