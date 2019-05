NEKAD JE SLIKAO PO VENČANJIMA, A ONDA SE ZAMERIO POGREŠNIM LJUDIMA: On je prvi na listi za odstrel! Mafija ne može ovo da mu oprosti, a policija ga čuva non-stop! (VIDEO)

2006. godine, već sa 26 godina, Savijano je objavio knjigu "Gomora", koja je otkrila zloglasnu mafijašku kriminalnu organizaciju Kamoru sa sedištem u Napulju.

Knjiga je postala vrlo popularna, naravno, ne toliko među samim mafijašima. Ubrzo su počele da mu stižu pretnje smrću, pa je dobio stalnu policijsku zaštitu. Od tada pokušavaju da ga uhvate, ne samo mafijaši već i političari.

Uprkos tome, nastavio je da govori protiv organizovanog kriminala i ostalih problema modernog života.



Kamora je osnovana još u 17. veku i tada je vladala Napuljem, gradom u kojem je Savijano rođen 1979. godine. Klan Kasalesi vladao je predgrađem Napulja, gde je Savijano odrastao, a oni su to područje koristili za odlaganje opasnog otpada, krijumčarenje droge, oružja i ljudi.



Prvi leš je video sa 13 godina i to na putu ka školi. Nedugo nakon toga njegov otac, lekar, naučio ga je da puca iz pištolja. Gangsteri su jednom čak i pretukli njegovog oca jer je pokušavao da leči žrtvu mafije. Najveći utisak na Savijana ostavilo je ubistvo lokalnog omiljenog sveštenika Đuzepea "Pepina" Dijana. Iza ubistva stajali su mafijaši, koje je on često kritikovao u svojim besedama i nazivao "oblikom terorizma".

Upucali su ga 1994. godine u crkvi, dok se pripremao za nedeljnu misu. Posle zločina u medijima su ga nazivali preljubnikom, tvrdeći da je to bio razlog njegovog ubistva. Upravo to je bila prekretnica u Savijanovom životu.

"To me je promenilo zauvek", rekao je u jednom intervjuu.

Posle diplomiranja počeo je da radi kao fotograf i često je slikao venčanja članova Kamore. Ubrzo se približio mafijašima i njihovoj organizaciji. Šokiralo ga je ono što je saznao, da ne samo da upravljaju Napuljom, već i pribavljaju milione kroz krijumčarenje, reketiranje, i ostale nedozvoljene poslove. Njihovo kriminalno carstvo protezalo do svakog kraja sveta.

Savijano je pisao o svojim otkrićima i interakcijama sa članovima Kamore u magazinima i novinama. Stalno je osporavao njihov autoritet, pa otišao toliko daleko da se pomokrio u kadu jednog mafijaša, i o tome pisao. Članci su se 2006. godine razvili u "Gomoru", detaljnu istraživačku knjigu o mafijaškim tajnama.

"Gomora" je postala bestseler sa 10 miliona primeraka prodatih širom sveta. I tako je završio na mafijaškoj listi za odstrel. "Nedugo nakon izlaska knjige neko je u poštanskom sandučetu moje majke ostavio letak, sa mojom fotografijom i pištoljem uz glavu, uz reči "Osuđen", rekao je.

Nakon što je na gala večeri 2006. godine rekao imena lokalnih mafijaša dvojica policajaca su sačekala Savijana na stanici i uvela ga u oklopno vozilo.

"Pitao sam ih koliko će to dugo trajati, rekli su mi četiri dana", rekao je, tada ne znajući da će pod policijskom zaštitom biti i 13 godina nakon toga.

"Da sam prodao 10.000 primeraka knjige ne bi ih bilo briga. Ipak, to nije kao u slučaju Irana ili Avganistana. Kamora ne pokušava da spreči pisanje ili priču o tome, već ih brine da veliki broj ljudi čuje za vas ili pročita ono što ste napisali", rekao je u intervju za Gardijan.

Mladi Savijano je morao da ostavi svoj dom, porodicu i prijatelje. Njegovi majka, otac i brat dobili su nove identitete i druge domove. "Poslednjih osam godina gde god da idem putujem sa sedam utreniranih telohranitelja i dva neprobojna automobila. Živim u policijskim barakama ili anonimnim hotelskim sobama, a retko provodim više od nekoliko noći na istom mestu. Bilo šta spontano, ono što bi hteo da uradim, bilo bi strahovito komplikovano izvesti", napisao je u eseju za Gardijan 2015. godine.

Nakon pet godina takvog života, 2011, preselio se u Njujork, gde se nadao da će živeti malo normalnijim životom. Italijanske snage napravile su mu posebnu kartu sa označenim radnjama i restoranima koji su u vlasništvu italijanske migracije za koju se verovalo da su povezani sa mafijom. Život mu je i dalje bio ugrožen, i to toliko da dok je predavao na fakultetu u Njujorku tražio je svoje studente da o tome nikome ne pričaju, da njegova predavanja drže potpuno u tajnosti. Njegova knjiga je poslužila kao osnov za istoimeni film koji je osvojio nagradu u Kanu.

2013. godine objavio je drugi istraživačku knjigu "Nula Nula Nula", o globalnoj trgovini kokainom. On svoju slavu vidi kao dobitak, a ne kao opasnost, kaže kako mu je publika "gotovo veća zaštita od naoružane pratnje. To što imam publiku jamči mi slobodu, uprkos svim zabranama. Sve u svemu moje postojanje je privilegija, javni profil izlaže me zlobnim kritikama, ali me isto tako i štiti", rekao je.

Pošto nisu mogli da ga direktno uklone, Kamara je želela da ga diskredituje kao pisca. "To je njihova druga faza, najčešće govore da sam lažnjak, lažljivac i plagijator", rekao je.

Italijanski vladini službenici takođe su se potrudili da potkopaju njegovu reputaciju. Aktuelni premijer Mateo Salvini je 2018. godine Savijana tužio zbog klevete. Slučaj odlazi na sud, a preti mu šest godina zatvora. Ipak, Savijano neće prestati da piše i nastaviče svoju borbu.

Međutim, pitanje je hoće li ovaj novinar ikada više biti slobodan u pravom smislu te reči.

