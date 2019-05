JEZIVI SNIMCI ČERNOBILJA IZ VAZDUHA POKAZUJU KOLIKO JE OVO SABLASNO MESTO: Ovde neće moći da se živi još 20.000 godina! (VIDEO)

Ipak, tu često dolaze fotografi iliavanturisti koji žele da vide kako izgleda grad uništen radijacijom.

Nedavno se pojavio snimak dronom koji pokazuje sablasne ulice i prazne zgrade, škole, bolnice...

foto: Youtube/Printscreen

Stanovnici Pripjata i okolice evakuisani su dva dana nakon niza eksplozija u nuklearnoj elektrani koje su u atmosferu otpustile 400 puta više radijacije nego atomska bomba bačena na Hirošimu. Više od 100.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove, a posledice zračenja ubile su ili skratile život za gotovo milion ljudi.

"Oko 35.000 onih koji su učestvovali u čišćenju elektrane umrlo je u prvih nekoliko godina nakon eksplozije. Stopa njihovog oboljevanja od karcinoma bila je i do tri puta veća nego kod ostale populacije. Porasla je i smrtnost novorođenčadi i to za 20 do 30 odsto", rekao je Nikolaj Omeljanets, zamenik šefa ukrajinskog Nacionalnog odbora za zaštitu od zračenja.

foto: Profimedia

Visokom stepenu radijacije bilo je izloženo oko pet miliona ljudi u Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Radioaktivni oblak putovao je Evropom pa tako i našim krajevima.

Radijacija je ostavila velike posledice na biljni i životinjski svet. Vlasti u Češkoj su trideset godina kasnije upozoravale da divlje svinje s jugozapada zemlje u sebi imaju toliku dozu zračenja da se i nakon tri decenije smatraju štetnim za jelo po zdravstvenim propisima.

foto: Profimedia

Odgovornost za katastrofu, koju je zapravo izazvala greška u dizajnu i dugogodišnje neodgovorno upravljanje nuklearnom elektranom, vlasti su svalili na radnike. Svi iz kontrolne sobe koji su preživeli nesreću završili su u logoru.

"Nesreću su uzrokovali radnici koji su grubo prekršili niz radnih regulacija reaktora na atomskoj elektrani", kazali su iz Politbiroa.

Danas, 33 godine kasnije, o ovom strašnom događaju govori i HBO-ova serija "Černobilj", a jezivu atmosferu opustelog Pripjata mogu osetiti i svi koji se prijave za jednodnevnu ili dvodnevnu turističku turu.

Organizatori tvrde da turiste vode samo u tzv. preporučene zone gde su sigurni od visokih nivoa radijacije. Smatra se kako kratkotrajna poseta nije rizična po zdravlje ali ističu da područje oko elektrane neće biti sigurno za život ljudi još najmanje 20.000 godina.

Cena ture u Pripjat iz Kijeva je između 100 i 150 dolara.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Youtube/Printscreen

