SVETSKA VLADA U SENCI PONOVO ZASEDA: U Švajcarskoj počeo sastanak moćne grupe, 130 lidera odlučuje o subini planete! (VIDEO)

Iako je na sastanak pozvano oko 130 elitnih političkih lidera i visokih predstavnika industrije, finansija, akademije, rada i medija, ni u jednom mediju nije moguće pročitati izveštaj s konferencije, jer je svim novinarima zabranjen pristup.

Bi-Bi-Si na srpskom, stoga, postavlja pitanje da li je Bilderberška grupa zaista prilika za članove svetske elite da pričaju nasamo na otvoren i opušten način ili je to, kao što tvrde njeni najveći kritičari, zatvorena klika koja želi da podrije globalnu demokratiju.

U tom kontekstu, podseća da teoretičari zavere optužuju Bilderberšku grupu za razne stvari - od tendencioznog izazivanja finansijske krize do planiranja ubistva 80 odsto svetske populacije. Ističe i da su među ovogodišnjim učesnicima iz SAD zet americkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, izvršna direktorka Majkrosofta Satija Nadela, bivši predsednik Gugla Erik Šmit, milijarder i osnivač Pejpala Piter Til i bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer.

Zvanice iz drugih zemalja su pojednako poznate, napominje Bi-Bi-Si i dodaje da se ne pozivaju samo oni sa vrha društvene lestvice, već i oni koji se kreću ka njemu. Prvi sastanak grupe održan je 1954. godine, sa ciljem da se učvrste veze Amerike i Evrope i da se spreči novi globalni sukob posle Drugog svetskog rata.

"Njeni metodi rada oduvek su bili tajnoviti. Ne pozivaju se novinari, ne šalju se saopštenja posle sastanaka, a organizacija održava samo jednostavnu internet stranicu koja izgleda kao da je dizajnirana 1990-tih", ukazuje Bi-Bi-Si. Ali, kako navodi, uprkos tome što izgleda kao da se Bilderberška grupa zasniva na privatnom klubu negativaca iz filmova o Džejmsu Bondu, mejnstrim komentatori tvrde da je ona mnogo manje zlokobna nego što izgleda.

Sledbenici Bilderberške grupe kažu da njena tajnovitost omogućuje ljudima da otvoreno govore istinu jedni drugima, a da ne moraju da brinu o tome kakav će politički odjek imati ono što kažu ili kako će to spinovati mediji.

Dejvid Aronovič, kolumnista za Tajmsove listove u Velikoj Britaniji, smatra da je škrgutanje zubima zbog Bilderberga smešno. "To je zapravo samo povremeni klub za večere bogatih i moćnih", rekao je on. Ali, ističe Bi-Bi-Si, to ne znači da grupa ne poseduje moć. Teoreticari zavere se možda previše uzbude kad govore o njoj, ali su u suštini u pravu, smatra jedan od autora knjige "Bilderberški ljudi", profesor Endrju Kakabadse.

Grupa, kako navodi, poseduje pravu moć, koja daleko nadmašuje Svetski ekonomski forum, koji se sastaje u Davosu. A bez transparentnosti, ocenjuje, lako je videti zašto se ljudi brinu zbog njenog uticaja. "Mnogo je pametnija od zavere. To je oblikovanje načina na koji ljudi razmišljaju tako da izgleda kao da ne postoji alternativa onome što se dešava", kaže Kakabadse.

Tema Bilderberga je, kako dodaje, da se podstakne konsenzus oko slobodnog zapadnog tržišnog kapitalizma i njegovih interesa širom planete. "Da li sve to vodi ka ideji o vladavini svetom? Na neki način, da. Postoji vrlo jaka inicijativa da svetom upravlja jedna vlada oblikovana po slobodnom zapadnom tržišnom kapitalizmu", tvrdi Kakabadse.

Cilj grupe je da okupi političku elitu i sa levice i sa desnice, ostavi ih da se druže u opuštenom, luksuznom okruženju sa poslovnim liderima i puste da se ideje same lagano krčkaju, zaključuje Bi-Bi-Si na srpskom.

