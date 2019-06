ČERNOBILJ JE NAJPOZNATIJI, ALI NIJE JEDINI: Ovo je lista najotrovnijih mesta na planeti, od kojih se diže kosa na glavi (VIDEO)

Kada se pomene nuklearna katastrofa svo prvo pomisle na Černobilj, ali to nije jedio mesto na svetu koje je zagađeno radijacijom. Donosimo listu još 9 jednako jezivih mesta.

Još uvek, mnogi ljudi nisu ni svesni koliko je zapravo planeta zagađena radijacijom.

1. Černobilj, Ukrajina

Najgora i jedna od najpoznatijih nezgoda sa nuklearnom elektranom dogodila se u Černobilju, koji je i dalje veoma kontaminiran.

Nesreća je dovela do toga da je preko šest miliona ljudi bilo izloženo radijaciji, a 93 000 ljudi umrlo je od posledica.



Sama radijacija bila je 10 puta jača od one u Hirošimi i Nagasakiju, a boravak u ovom predelu je strogo kontrolisan i vremenski ograničen.

2. Fukušima, Japan

Fukušimska katastrofa obuhvata seriju nuklearnih nesreća i otkazivanje uređaja u nuklearnoj elektrani Fukušima 1, kod grada Okuma, Japan, koje su nastale kao posledica katastrofalnog zemljotresa u Japanu 11. marta 2011. godine. Nuklearna elektrana obuhvata šest nuklearnih reaktora tipa BWR u vlasništvu TEPKO kompanije. Reaktori 4, 5 i 6 su bili ugašeni u vreme zemljotresa radi održavanja i inspekcije.

Ostala tri reaktora su se automatski ugasila kada je došlo do velikog zemljotresa. Nakon toga veliki talas cunami je udario u ove reaktore i poplavio celo područje. Kao posledica toga, dizel agregati koji su pokretali pumpe za hlađenje reaktora su ostali bez dovoda električne energije. Narednih nekoliko dana došlo je do delimičnog topljenja jezgra reaktora 1, 2 i 3 kao i eksplozije vodonika koji je uništio krovove zgrade gde se nalaze reaktori 1, 3 i 4; eksplozija je takođe oštetila kontejner reaktora 2 a nekoliko požara je oštetilo i reaktor 4. Zbog straha od širenja radijacije, stanovništvo je evakuisano iz oblasti 20 km oko nuklearne centrale.

Zaposleni u TEPKO preduzeću i radnici iz drugih preduzeća koji su se našli u elektrani su bili privremeno evakuisani posle eksplozije koja je odjeknula iz zgrade drugog bloka. U petak 18. marta, japanski zvaničnici odredili su da opasnost na reaktorima 1, 2 i 3 je na nivou 5, na INES skali. 18. marta 2011. u 20.30 - Japanski inženjeri uspešno su spojili strujni kabl sa reaktorom 2 nuklearne elektrane Fukušima 1, rekao je kontrolor UN za Bi-Bi-Si, osposobljen je dovod struje do bloka 1 i 5 [1] a do ostalih blokova će biti do 20. marta.

Fukušimska katastrofa je na Međunarodnoj skali za nuklearne incidente dobila ocenu 7. Posle Černobiljske katastrofe, ona je najteža nesreća vezana na upotrebu nuklearne energije u mirnodopsko vreme.

3. Mailu Su, Kirgistan

Oblast je postala mesto za miniranje uranijuma, a a danas, tu postoji oko 36 rupa u koje se baca uranijumski otpad. Materijali i toksične materije razložile su se i zagadile zemljište i vodu, koju i dan danas koriste na hiljade ljudi.

4. Poligon, Kazahstan

Ovaj deo bio je glavno odredište za isprobavanje atomskih bombi Sovjetskog Saveza, uprkos tome što je tu živelo 700 000 ljudi. Poligon je na prvom mestu po probama atomskih bombi.

Naime, tamo je bačeno 456 bombi, a 1991. godine, ekperimenti su prestali.

5. Sibir, Rusija

Majak nije jedina zagađena oblast u Rusiji. Sibir je dom hemijskih objekata u koje se skladišti otpad već preko četiri decenije.

Zbog loše zaštite, preko 125 000 tona otpada izlilo se na tlo Sibira, a vetar i kiša proširili su zagađenje na okolna mesta, uništavajući i floru i faunu.

6. Selafild, Velika Britanija

Lociran na zapadnoj obali Engleske, Selafild je zamišljen kao mesto u kojem će se proizvoditi plutonijum.

Od početka osnivanja, desilo se na stotine nesreća sa samom elektranom, iz koje se dosad izlilo preko osam miliona litara zagađenog otpada.

7. Majak, Rusija

Industrijski kompleks Majak, u severoistočnom delu Rusije, ima nuklearnu elektranu već decenijama, a 1957. godine, bio je središte jedne od najgorih nuklearnih nezgoda na svetu. Preko 100 tona radioaktivnog otpada je pušteno u okolinu nakon eksplozije, a zagađen je ogroman predeo. Jezero Karahaj u blizini je toliko zagađeno, da se veruje da bi čovek, nakon pijenja čaše vode iz jezera, umro u roku od sat vremena.

Ova nesreća poznata je i pod nazivom Kištimska katastrofa.

8. Somalijska obala

Istočna Afrika bila je idealno mesto za skrivanje nuklearnog i toksičnog otpada, zbog loše zaštite i rada samih vlasti. Tako je na Somalijskoj obali dosad izbačeno preko 600 buradi otpada, kao i velik deo radioaktivnog medicinskog otpada. Mnogi zaštitnici životne sredine smatraju da se na ovom području ovaj otpad baca još od 1990. godine.

9. Gojas, Brazil

U centralnom Brazilu, državi Gojas, 13. septembra 1987. godine dogodio se incident koji je ubio 4, hospitalizovao 28 i ozračio preko 200 ljudi, kada je iz nepropisno odloženog kontejnera za cezijum hlorid izvađen radioaktivni materijal.

Svi ozračeni i dan danas imaju problem sa zdravljem (naročito sa jetrom), ali se suočavaju i sa diskriminacijom. Ostali sugrađani ih izbegavaju iz straha da nisu radioaktivni.

10. Henford, SAD

Nuklearni poligon Henford, 300 kilometara jugoistočno od Sijetla korišćen je za proizvodnju plutonijuma za atomske bombe koje su SAD bacile na Japan 1945. godine.

Proizvodnja je povećana da bi se zadovoljile potrebe tokom Hladnog rata, ali su reaktori zatvoreni 1987. godine.

Na sajtu postrojenja piše da su procesi za proizvodnju ostavili čvrsti i tečni otpad koji predstavlja opasnost po lokalnu okolinu.

Milioni litara radioaktivnog otpada je smešteno u ukupno 177 tankova na toj lokaciji, prema departmanu za energiju, koji se još 1989. dogovorio sa vlastima države Vašington da očisti taj otpad iz Henforda.

